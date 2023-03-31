Çekirdek kabuklarını çöpe atan bin pişman! O faydalarını bilmeden yaşamışız... Bugüne kadar çekirdek kabuklarını çöpe attığınız için pişman olacaksınız. Yemekten vazgeçemediğimiz çekirdeğin kabukları, kullanım alanları ve faydalarıyla herkesi şaşırttı.

Yemeye doğamadığımız bir besindir çekirdek...

Televizyon izlerken, sohbet ederken ya da stresli anlarımızda... Çekirdeğin kullanım alanları kişiye ve kişinin ihtiyaçlarına göre değişiyor.

Herkes sevdiği ve yemeye doğamadığı çekirdek bazı durumlarda alerjiye sebep olabilir.

Aşırı yemek cilt üzerinde sivilce oluşumuna neden olur. Bu nedenle dengeli tüketmek gerekiyor.

Özellikle cildi sivilceye yatkın olanların, çekirdek kullanımına bir hayli dikkat etmesi gerekiyor.

Ancak bunlar dışında, çekirdek kabuklarının ciddi faydaları olduğu ortaya çıktı.

Çöpe attığımız bu kabukları bundan sonra depolamamız gerekiyor.

Çekirdek kabukları ne işe yarar?

Çekirdek kabuklarını atmak yerine saksı bitkilerinizin çok daha sağlıklı yetişebilmesi için kullanın.

Dövülmüş çekirdek kabukları saksıların içerisinde karıştırdığınız zaman, büyümeleri daha çabuk ve sağlıklı gerçekleşiyor.

Çekirdek kabuklarını su içerisinde kaynatıp, devamında da kaynattığınız suyu saçlarınıza sürdüğünüzde ise daha canlı bir görüntü elde edebilirsiniz.

Diğer faydalarından bazılarına değinirsek;

Vücuttaki şişkinliği alır ve ciltte oluşan kızarıklıklara iyi gelir.

Vücutta hasar gören hücrelerin tedavi edilmelerine katkı sağlar.

Kan şekeri seviyesini düzenleme özelliğine sahiptir.

Protein sentezine destek olur ve hücreleri serbest radikallerden koruma görevini üstlenir.

Tiroit bezlerinin daha düzenli şekilde çalışmalarını sağlar.

Kaslarda ağrı ve zayıflamaya karşı en etkili doğal besinlerden birisidir.

Çekirdeğin besin değeri

Kalori(kcal): 584

Toplam Yağ: 51 gr

Doymuş Yağ: 4,5 gr

Çoklu Doymamış Yağ: 23 gr

Tekli Doymamış Yağ: 19 gr

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 9 mg

Potasyum: 645 mg

Karbonhidrat: 20 gr

Diyet Lifi: 9 gr

Şeker: 2,6 gr

Protein: 21 gr

A Vitamini: 50 IU

Kalsiyum: 78 mg

D Vitamini: 0 IU

Kobalamin: 0 µg

C Vitamini: 1,4 mg

Demir: 5,3 mg

B6 Vitamini: 1,3 mg

Magnezyum: 325 mg