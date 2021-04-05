Çene Dolgusu ve Dudak Dolgusu Enjeksiyonları ile Gelen Değişim

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, dudak ve çene dolgularının sizin için neler yapabileceğini anlatıyor.

Küçük dokunuşlarla kendinizi çok daha iyi hissedebilir, çok daha dengeli yüz hatlarına kavuşabilirsiniz.

Sadece dakikalar içinde daha çekici bir görünüme kavuşmak mümkün. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş’a son zamanların en popüler dolgu uygulamalarının hangileri olduğunu sorduk. “Dudak dolgusu hiç modası geçmeyen bir uygulama, hâlâ en çok istenenler listesinde en başta yer alıyor. Hemen ardından çene dolgusu geliyor. Dudak ve çene dolgusunun en popüler, en çok istenen işlemler olduğunu söyleyebilirim. Doğru yapıldıklarında her ikisi de yüzde büyük fark yaratan dokunuşlar.”

Doğallıktan Ödün Vermeyin

Dr. Karataş, dudak dolgularıyla ilgili en önemli sorunun abartılı, fazla hacimli dudaklar olduğunu söylüyor. Ve bu tür doğal olmayan uygulamalara karşı uyarıyor. “Herkese kocaman dudaklar yakışmaz. Böyle bir kural yok. Nedense hemen tüm kadınlar dudakları daha dolgun, daha hacimli olursa daha çekici olacaklarını düşünüyor. Bu kesinlikle doğru değil! Önemli olan yüze yakışacak, yüzle orantılı dudaklar yaratmaktır.”

Yaşla beraber dudakların da inceldiğini söyleyen Karataş, bu durumda amacın eksilen hacmi geri koymak olduğunu söylüyor. “Yılların etkisinden dudaklar da nasibini alır, hem incelir hem de nemini kaybeder. Hyalüronik asit bazlı dolgular bu iki sorunu da çözmekte son derece başarılıdır. Tabii bunu yaparken doğallıktan ödün vermeden, dozunda bir dokunuş öncelik olmalı.”

Yüzünüzle Dengeli Dudaklar

Gençler arasında da dudak dolgusunun çok gözde olduğunu belirten Dr. Mustafa Karataş, “Burada amaç yüze yakışacak bir dudak yaratmak olmalı,” diyor. “Zarif, küçük bir yüze kocaman dudaklar yaparsanız çok kötü durur. Bu kişilerde dudak konturuna dolgu yapılabilir. Böylece dudaklar hacim kazanmadan, daha net ve daha belirgin bir görünüm alabilir. Zaten herkese Angelina Jolie dudakları yaparsanız komik görünür. Ancak maalesef hastaların gerçekçi olmayan beklentilerine boyun eğen pek çok uzman var. Şahsen ben o kişiye yakışmayacak bir dudağı yapmıyorum. Hastayı geri çeviriyorum.”

İnce dudaklara gereğinden fazla dolgu enjekte etmenin yarattığı estetik sorunlardan biri de ördek dudaklar. “İnce bir dudağa çok fazla dolgu maddesi enjekte ettiğinizde üst dudaklar öne doğru çıkar. Buna ördek dudak deniyor.

Özellikle profilden çok kötü bir görünüm oluşur. Dudakların çok hafif açık durması hoş görünür, ama fazla hacim verilen ince dudaklarda bu açıklık fazla abartılı durur.”

Karataş, dudak dolgusundan fayda sağlayacak bir diğer kesimin ise dudaklarında asimetri problemi olanlar olduğunu söylüyor. “Bazı hastalarda dudaklar yapısal olarak asimetriktir. Bu kişilerde hyalüronik asit bazlı dolgularla daha dengeli dudaklar, daha simetrik dudaklar yaratmak mümkün oluyor.”

Sorun Çeneniz Olabilir

Dr. Mustafa Karataş yüzünüze yakışan bir çenenin görünümünüzde yapacağı değişimin son derece çarpıcı olabileceğini söylüyor. “Mesela çeneniz küçükse ve geride duruyorsa, yüz çok dengesiz görünür. Çene ucuna yapılacak hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonu ile çok daha orantılı bir görünüm elde edilir. Çene dolgusu ile sadece dakikalar içinde yüzünüzde gerçekten radikal bir değişim yaratmak mümkün oluyor.”

Siz farkında olmasanız da çene kemiği de yaşla beraber küçülüyor, bu da çene hattının netliğini yitirmesine neden oluyor. Karataş, bu değişimin yaş almanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söylüyor. “Vücudunuzdaki tüm kemikler gibi yüzünüzdeki kemikler de küçülüyor. Çene kemiğindeki bu değişim genelde fark edilmez. Hasta bu değişimi gıdısındaki elastikiyet kaybı, boynun üst kısmının netliğini yitirmesi olarak algılar, ama asıl sorun çenenin yüzün alt kısmını eskisi gibi desteklememesidir. Burada da jawline dolgu dediğimiz dolgu enjeksiyonu devreye girer. Jawline dolgu sadece çene hattı için geliştirilmiş hyalüronik asit bazlı bir dolguyla yapılır. Dolgu, bir kulağın altından diğer kulağın altına kadar uzanan tüm çene hattı boyunca yapılır. Bu uygulama tekniği sayesinde gıdı bölgesi, boynun üst kısmı toparlanır. Alt yüzde anında bir lift etkisi meydana gelir.”

Bilmeniz Gerekenler

Dr. Mustafa Karataş dudak dolgusu ya da çene dolgusu yaptırmak isteyenler için birkaç hatırlatma daha yapıyor…

“Dudak dolgusu yaptırırken amaç kocaman dudaklar değil, yüze yakışan, yüzdeki dengeyi bozmadan daha çekici görünen dudaklardır. Doğallıktan ödün vermemek için işinin ehli, estetik gözü gelişmiş bir doktor seçin.”

“Dudak dolgusu yaptırırken her zaman hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerini tercih edin. Kalıcı dolgular ciddi deformasyonlara neden olabilir. Kullanılan dolgunun FDA onaylı olması da son derece önemli. FDA onayı dolgu maddesinin güvenli olduğunun kanıtıdır.”

“Dudak dolgusunun kalıcılığı ortalama 4-5 ay kadardır. Etkinin devamlılığı isteniyorsa, bu süre sonunda işlemin tekrarlanması gerekir.”

“Dudak dolgusu sadece daha kocaman dudaklar yaratmak için değildir. Sadece dudak konturu belirginleştirilirse dudak kalınlaşmadan da daha çekici bir görünüm yaratılabilir.”

“Jawline dolgu dediğimiz çene hattına yapılan dolgu uygulamasında yine hyalüronik asit bazlı ama sadece bu bölge için geliştirilmiş özel bir dolgu maddesi kullanılır. Bu dolgunun kalıcılığı bir – bir buçuk sene kadardır.”

“Çene hattına yapılacak dolgu uygulamasından erkekler de faydalanabilir. Jawline dolgusu

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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