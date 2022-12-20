CEVİZ KÜLÜ MUCİZESİ! Ruslar böyle yapıyor: Ceviz kabuklarını yakıp külünü...

CEVİZ KÜLÜ MUCİZESİ! Ruslar böyle yapıyor: Ceviz kabuklarını yakıp külünü...

Rus kadınlarının favori epilasyon yöntemini duyan denemeye koşuyor. Ceviz kabuklarının külünden faydalanan kadınlar, istenmeyen tüylerden böyle kurtuluyor.

İstenmeyen tüyler kadınların kabusu...

Ağda, epilatör, tüy dökücü, jilet, lazer epilasyon... Hangi yöntem olursa olsun tüylerden kurtulmak kolay olmuyor.

Fakat Ruslar yüzlerce yıldır tüylerden kurtulmak için ilginç bir uygulama yapıyor. Bu yöntem tüyleri doğal olarak döküyor.

Adeta doğal tüy dökücü krem sayılan bu kür, "ceviz külü"nden elde ediliyor. Peki ceviz külü ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte ceviz kabuğu yakmanın ipuçları ve etkisi...

Tüy dökücü ceviz külü

4-5 adet ceviz kabuklarını küle dönüşene kadar yakın. Soğuyan küllere kremsi bir kıvam alacak şekilde su ekleyin. Kremsi kıvama gelen külleri 12 saat bekletin.

İstenmeyen tüylere bu karışımı sürün ve 30 dakika bekleyin. Ardından sıcak suyla yıkayın. Nemlendirin ve bu kürü haftada 2 kez uygulayın.