- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Cevizli baklava tarifi
Cevizli baklava tarifi
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 16:27
- Güncelleme : 02.05.2022 - 16:35
Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte sofralar da baklavayla şenlendi.
Biz de sizler için bu eşşiz lezzetin tarifini buraya bırakıyoruz.
Hayırlı bayramlar... :)
Malzemeler
250 gr eritilmiş tereyağı
1 paket baklavalık yufka
1,5 su bardağı ceviz
Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Yapılışı
1- Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.
2- Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.
3- Ocağın altını kısın. 10 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.
4- Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın. Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.
5- Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.
6- Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.
7- Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.
8- En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.
9- Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
10- Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.
11- Baklava şerbetini iyice çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.