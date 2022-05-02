Bayram sofralarında yediği baklavalarla şeker krizlerine girdiği günlerini hatırlayanlar burada mı? Cevizli baklava bu bayramda bizi çocukluğumuzda bir gezintiye çıkaracak...

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte sofralar da baklavayla şenlendi.

Biz de sizler için bu eşşiz lezzetin tarifini buraya bırakıyoruz.

Hayırlı bayramlar... :)

Malzemeler

250 gr eritilmiş tereyağı

1 paket baklavalık yufka

1,5 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Cevizli Baklava tarifi

Yapılışı

1- Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.

2- Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.

3- Ocağın altını kısın. 10 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.

4- Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın. Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.

5- Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.

6- Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.

7- Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.

8- En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.

9- Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

10- Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.

11- Baklava şerbetini iyice çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.