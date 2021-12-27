Çifte tehlike: Delmicron nedir, belirtileri neler? Delta ve Omicron birleşti...

Mutasyona uğramayı sürdüren koronavirüs, Omicron varyantının ardından yeni bir endişe ile daha gündemde: Delmicron... Peki Delmicron nedir ve Omicron'dan farkı nedir?

Dünya koronavirüs salgınında Omicron tehlikesini atlatamadan yeni tehlike ile karşı karşıya.

Türkiye de dahil olmak üzere, dünya genelinde artan Omicron vakaları koronavirüs tedbirlerini de artırdı.

Uzmanlar, bu yeni varyantın doğasını anlamak için hala mücadele ederken, Delmicron adlı çifte bir varyant ortaya çıktı.

Peki Delmicron nedir ve nasıl ortaya çıktı? Delmicron varyantı hangi semptomlara neden oluyor? Delmicron'un Omicron varyantından farkı nedir? İşte detaylar...

DELMİCRON NEDİR?

Öncelikle Delmicron, Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı değil, mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi hem Delta varyantı hem de Omicron varyatının çeşitli özelliklerini taşıyor ve ciddi hastalığa neden olabileceği düşünülüyor.

2 VARYANTIN BELİRTİLERİ

Omicron enfeksiyonunun en sık görünen semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk yer alıyor.

Delta varyantı ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlattı. Varyantın ayrıca, enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü.

Diğer taraftan Delmicron, koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor