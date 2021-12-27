Çifte varyant Delmicron hakkında bilinmesi gerekenler

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yapılan bir açıklama nedeniyle paniğe neden olan ve yeni bir varyant olabileceği düşünülen Delmicron varyantı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Birkaç ABD eyaleti ve Avrupa ülkesi, koronavirüs vakalarındaki son artış nedeniyle kısıtlamaları eski haline getirmeye karar verdi. Birkaç rapor, yeni artışın koronavirüsün Omicron varyantından kaynaklandığını söylerken, bir grup bilim insanı vakalardaki artışın Delmicron isimli yeni varyanttan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'da Delmicron'dan bahseden birkaç rapor ortaya çıktı. Hindistan Maharashtra'daki koronavirüs görev gücünün bir üyesi olan Dr. Shashank Joshi, verdiği bir demeçte "Avrupa ve ABD'de Delta ve Omicron'un sivri protinlerinin birleşiminden dolayı oraya çıkan Delmicron' nedeniyle küçük bir vaka tsunamisi yaşandı." dedi.

Uzmanlara göre, Delmicron enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, ileri yaşta olanlarda, ek hastalığı olan kişilerde ve aşılanmamış kişilerde görüldü. Bununla birlikte, sağlık uzmanları iki türün birleşiminin yeni bir dalgaya yol açıp açmayacağı konusunda bölünmüş durumda. Kimi uzmanlar yeni dalga riski konusunda uyardı.

DELMİCRON YENİ BİR VARYANT DEĞİL

Henüz böyle bir koronavirüs varyantı yok ve dünya çapında çılgınca yayılan Omicron'dan sonra SARS-CoV-2 virüsünün başka bir mutasyonu hakkında bilgi yok.

Delmicron'un yeni bir varyant olup olmadığı şimdilik belli değil. Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron'dan sonra başka hiçbir SARS-CoV-2 varyantı bildirilmemiştir. Omicron'un, kasım ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Endişe Varyantı' olarak adlandırıldığını bildirelim. Bazı uzmanlar bunun kesinlikle yeni bir varyant olmadığına, ancak Delta ve Omicron'un bir birleşimi olduğu için bu ikisinden daha fazla yayılma yeteneğine sahip olduğuna inanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü yeni bir varyantın ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey söylemedi. Sadece Hindistan Maharashtra'da Dr. Shashank Joshi'ye göre, Delta ve Omicron'un ikiz bir kombinasyonu olan Delmicron, Avrupa ve ABD'de koronavirüs vakalarında bir artışa yol açtı.

DELMİCRON VE OMİCRON FARKLARI

Omicron, orijinal koronavirüsün ilk olarak Güney Afrika'da keşfedilen yüksek oranda mutasyona uğramış B.1.1.1.529 formudur. Bu tip daha hızlı yayılır ve şu anda Delta'dan daha hafif semptomlar gösterdiği bilinmektedir. Ölüm oranı Delta varyantından daha düşüktür. Delmicron, Delta ve Omicron varyantlarının sivri uçlarının bir birleşimidir ve bu nedenle Delmicron, Omicron'dan farklıdır. Ancak henüz doğrulanmış bir vaka ve etki yoktur.