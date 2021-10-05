Çiftlerin doğurganlığını artırmaya yarayan en iyi 7 besin

Bebek hayali kuran çiftlerin doğurganlığa olumlu etkileri olduğu bilinen vitamin ve mineralleri içeriğinde bulunduran süper besinleri sizler için sıraladık…

Vücudumuz için oldukça yararlı olan bazı süper gıdalar vardır ki, siz bunların çoğunu daha önce de duymuşsunuzdur. Bu süper gıdalarda bulunan antioksidanların kansere karşı koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca içerdikleri sağlıklı yağlar kalbi korurken, doğurganlığı da artırabilirler.

Uzmanlara göre, dengeli beslenmenin doğurganlık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dengeli, vitamin ve besin açısından zengin bir diyet, oosit ve yumurta kalitesinin yanı sıra sperm kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Artan stres seviyeleri veya yaşam tarzı değişiklikleri yumurtalara zarar verebilir, bu nedenle omega-3 gibi besinler ve C vitamini ve koenzim Q gibi antioksidanlar vücuttaki stresi azaltarak sürece yardımcı olabilir. Folik asit ise, kan dolaşımında yeterli miktarda bulunduğunda embriyonik anormalliklerin önlenmesine yardımcı olan temel bir vitamindir.

Tüm bu bilgilerin ışığında, hem kadın hem de erkeklerin doğurganlık süreci için mükemmel olan besinlerin listesi;

1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yumurtlama sürecine yardımcı olan iki besin maddesi olan folik asit ve C vitamini bakımından yüksektirler. Hamilelik sırasında düşük ve kromozomal bozukluk riskini azaltır. En iyi faydaları için ıspanak, brokoli, lahana ve çemen otu gibi sebzeleri diyetinize dahil edin. Bu arada yeşil sebzelerin yüksek kaliteli sperm üretimine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

2. FINDIK VE KURU MEYVELER

Kuru yemişler ve kuru meyveler önemli protein, vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Ceviz, yumurtalardaki kromozomal hasarı azaltabilen çok miktarda selenyum içerir. Bu, doğurganlığın artmasına yardımcı olacaktır çünkü selenyumun varlığı hasarı azaltacaktır. Bu antioksidan, serbest radikallerin insan vücuduna girmesini engeller ve yumurta üretimini artırır. Bir avuç kuru yemiş ve kuru meyve yediğinizden ve doğurganlığınızı artırdığınızdan emin olun.

3. KİNOA

Anne adayının günlük tahıl tüketiminin en az yarısı için tam tahıl tüketmesi çok önemlidir. Hayvan bazlı proteinler için kinoa gibi bitki bazlı proteinlerin tüketilmesi gebe kalma şansını artırır. Bitki bazlı proteinler adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olurken aynı zamanda kan şekeri seviyelerini de stabilize eder.

4. KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği olgun hücrelerin üretilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda zengin bir çinko kaynağıdırlar; testosteron ve meni seviyelerini artırmaya yardımcı olurlar. Ayrıca kabak çekirdeği, güçlü bir üreme sistemini destekleyen ve kontrol eden tüm üreme organlarına yeterli kan akışını uyarabilir. Kabak çekirdeği enerji dolu ve besin açısından zengindir ve herkes için yemeye değerdir.

5. MUZ

Muz, yumurtlama sürecinde yer alan hormonları modüle ederek zigot oluşumuna yardımcı olan B6 vitamini bakımından yüksektir. Ayrıca yüksek miktarda potasyum ve C vitamini içerir. Potasyum ve B6 vitamini eksikliği yumurta ve sperm kalitesinin düşmesine neden olur. Hamile kalmaya çalışan anne babaların kahvaltılarına muz eklemeleri önerilir.

6. PİŞMİŞ DOMATES

Domatesler, doğurganlığınızı artırmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan besleyici likopen bakımından yüksektir. Likopen, erkek doğurganlığını iyileştirmedeki potansiyel rolü nedeniyle kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Likopen takviyesi, erkek kısırlığı için olası bir tedavi olarak bile araştırılmıştır. Bir çalışma, 8 ila 12 ay boyunca günde 4 mg ila 8 mg likopen takviyesinin, sperm sağlığının iyileşmesine ve gebelik oranlarının artmasına neden olduğunu buldu.

7. SOMON

Somon, doğurganlık odaklı olsun ya da olmasın, hemen hemen her süper yiyecek listesinde yer alır. Somon, erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığa faydalı olduğu gösterilen esansiyel yağ asitleri ve omega-3'ler açısından zengindir. Aynı zamanda harika bir selenyum ve D vitamini kaynağıdır. Selenyum, sağlıklı sperm için gerekli bir vitamindir ve düşük D vitamini düzeylerinin erkeklerde ve kadınlarda zayıf doğurganlıkla ilişkili olduğu görülmektedir.