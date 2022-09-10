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    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize..

    Evinizde bulunan malzemeler ile birbirinden doğal maskeler hazırlayarak cildinizi gençleştirebilirsiniz.
    • 10.09.2022 - 15:59
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    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize..

    Evde bulunan malzemeler ile hazırlayacağınız basit karışımlar ile cilt tonunuzu eşitlemek ve cildinizi gençleştirmek mümkün.

    Evinizdeki kolaylıkla bulabileceğiniz basit malzemeler ile bu süreçte en verimli sonucu elde edebilirsiniz.

    Basit bir bakım için doğal ürünlerden faydalanmak mümkün. Özellikle cilt tonu eşitlemek için ihtiyacınız olan şey sadece birkaç kolay tarif… İşte o doğal tarifler…

    Limon ve bal bakımı

    Limon ve bal ile yapacağınız yüz bakımı için yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi ile karıştırın ve üzerine limon suyu dökün.Bu karışımı macun kıvamına getirene kadar karıştırın.

    Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekletip durulayın.Bu işlemi haftada 3 kez tekrarlayarak sonuç alabilirsiniz.

    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize.. #1

    Patates bakımı

    Patates ile yüz bakımı yapmak için yapmanız gereken çok basit.Patatesleri 10 dakika kadar suda beklettikten sonra dilimleyin.Dilimlediğiniz bu patatesler ile yüzünüzü ovalayın.Bu işlem bittikten sonra 2-3 dakika bekleyin ve yüzünüzü yıkayın.

    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize.. #2

    Aloe vera ve yumurta bakımı

    Jel halde bulunan aloe vera ile yumurtanın beyazını karıştırın ve yüzünüze sürün.Bu işlemi sık sık yaparak cildinizi gençleştirebilirsiniz.

    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize.. #3


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