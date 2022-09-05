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    Cilt beyazlatıcı ve onarıcı domates maskesi tarifi! Cildi pürüzsüzleştiren doğal tarif..

    Domatesin cilt için mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte domates ile hazırlayacağınız maskeler ve etkileri..
    • 05.09.2022 - 15:41
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    Cilt beyazlatıcı ve onarıcı domates maskesi tarifi! Cildi pürüzsüzleştiren doğal tarif..

    Yazın ciltlerde meydana gelen lekeleri gidermek için pahalı kozmetik ürünleri almanız gerek yok.Mutfağınızda bulunan malzemeler ile etkili bir maske yapabilirsiniz.

    Cildinizi beyazlatmak ve pürüssüzleştirmek için dometes ile hazırlayacağınız maskelerden faydalanabilirsiniz.Bilindiği üzere domatesin cildi beyazlatma özelliği vardır.

    Yazın ciltte artan güneş lekeleri ve yediğimiz yiyeceklerden dolayı cildimiz bozuluyor.

    Cildi beyazlatmak için yapmanız gereken domates ile hazırlayacağınız basit karışımlar olacaktır.İşte domatesin cilde faydaları ve domatesli cilt maskesi tarifleri..

    Cilt beyazlatıcı ve onarıcı domates maskesi tarifi! Cildi pürüzsüzleştiren doğal tarif.. #1

    Domatesin içerisinde bulunan yararlı asitler, cilt rengini açarak cildinizin beyazlamasına yardımcı olur.

    Domates ve bal karışımı

    Domates ve bal maskesi için ihtiyacınız olan bir adet domates ve bir çay kaşığı bal olacaktır.Domatesi rendeledikten sonra çıkan suyunu ayırarak bal ile karıştırın.Oluşan karışımı cildinize yedirtikten sonra 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

    Domates ve limon karışımı

    Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler domates suyu, limon suyu ve süttür.Domates suyu üzerine eşit miktarda limon suyu ve süt ekleyerek karıştırın.daha sonra oluşan karışımı cildinize güzelce sürerek yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin.Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın.


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