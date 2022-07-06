Cilt soyulması nasıl oluşur? Cilt soyulmasının çözümü nedir?

Genellikle yazın karşılaşılan cilt soyulması nasıl oluşur ve çözümleri nelerdir?İşte tüm merak edilenler..

Cilt soyulması,uzun süre güneş altında duranların kaçınılmaz sonu olan acı ve sızlamaların ardından vücutta meydana gelen soyulmalardır.Sıkça sorulan sorular arasında bu cilt soyulmasının bir çözümünün olup olmadığı soruları yer alıyor.

Yazın havuz ve denize sıklıkla girildiği için vücudumuzda farklılıklar meydana gelebiliyor.Bunlardan bir taneside cilt soyulması.Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni güneş yanıklarından kaynaklanmasıdır.

Bronzlaşmak için uzun süre güneşlenmenin bazı tehlikeli yanları olduğu unutulmamalıdır.

Cilt soyulmasının sebebleri

Başlıca sebebi güneş yanıkları olan cilt soyulmasının birçok farklı sebebi olabiliyor.

- Sert iklim şartları

- Zararlı cilt bakım ürünleri

- Egzama rahatsızlığı

- Sedef hastalığı

- Bazı ilaç ve kimyasalların yan etkisi

Cilt soyulmasına neler iyi gelir?

Aldığınız tüm önlemlere rağmen vücudunuz pul pul dökülmeye başladıysa ilk yapmanız gereken soğuk bir duş almaktır.Elinizle dökülen noktalara fazla müdahale etmediğiniz taktirde cilt soyulması 1 hafta içerisinde son bulacaktır.

Zeytinyağı

İyi bir nemlendirici özelliği bulunan zeytinyağı soyulan ciltler için besleyici yağ asitleri barındırır.Zeytinyağı ile cildinize dairesel hareketler ile masaj yaparak cilt soyulmasına karşı koyabilirsiniz.

Salatalık

Salatalık içerisinde bulundurduğu yoğun su miktarı ile cildi nemlendirerek soyulmayı önler.Salatalığı rendeleyip ezdikten sonra sorunlu yerlere uygulayarak sonuç alabilirsiniz.