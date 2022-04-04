Çin’de, 26 milyon kişiye nükleik asit testi uygulanacak

Omicron mutasyonu nedeniyle vaka sayılarının artmasıyla, yaklaşık 26 milyon nüfusu bulunan Şangay’ın tamamına, nükleik asit testi uygulanacağı belirtildi.

Çin’in finans merkezi Şanghay kentinde, koronavirüs alarmı verildi. Omicron mutasyonu kaynaklı vakaların artması sebebiyle, yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip kentte, 1 gün içinde herkese toplu nükleik asit testi yapılacağı belirtildi.

Şanghay’daki son dalgayı kontrol etmek için ülkenin tıbbi müdahale sistemi seferber edildi.

10 BİN SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Başta komşu eyaletlerden olmak üzere ülke genelinden yaklaşık 10 bin sağlık personelinin Şanghay’a destek için gönderildiği açıklandı.

Çin ordusuna bağlı kaynaklar, 7 askeri birime mensup 2 binden fazla sağlık personelinin tedavi, test ve diğer alanlarda yardım sağlamak üzere kente sevk edildiği bilgisini verdi.

36 SAAT İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Kentin bazı noktalarında, vatandaşların sabah erken saatlerde test noktalarının önünde toplanmaları gerektiği bildirildi.

Toplu nükleik asit testinin 36 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

EVDE HIZLI ANTİJEN TESTİ YAPILMASI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, Şanghay sakinlerinden toplu nükleik asit testinden önce dün evlerinde hızlı antijen testi uygulamaları talep edilmişti.

Devlet medyasında yer alan haberlerde, evlerinden çıkmamaları istenen sakinlerin kapılarına antijen test kitleri ulaştırıldığı ve vatandaşların test sonuçlarını telefon uygulamaları üzerinden sağlık sistemlerine yüklediği belirtilmişti.

VAKA SAYILARI TEDBİRLERE RAĞMEN ARTTI

Şanghay’da geçen hafta, 2 aşamadan oluşan kısmi kapanma uygulanmaya başlandı.

Vaka sayıları hafta boyunca artış gösterdi. Kentte dün 425 semptomatik ve 8 bin 581 asemptomatik vaka tespit edildi.

Son koronavirüs dalgasında 60 binden fazla yeni vaka açıklanırken, henüz ölüm bildirilmemişti.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ‘DİNAMİK SIFIRLAMA’ YÖNTEMİ

Çin’de, mart ayı başından bu yana 100 binin üzerinde vaka tespit edilmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da dün toplam 13 bin 267 yeni vaka kayda geçtiğini bildirmişti.

Çin, ‘‘dinamik sıfırlama’’ adını verdiği salgınla mücadele politikasıyla toplu testler ve karantina uygulamak suretiyle virüsün yayılma zincirlerini kesmeye ve salgını kontrol altına almaya çalışıyor.