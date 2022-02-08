Çin'de 4 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

Sürüntülerdeki örneği incelemek üzere mikroelektronik sensörlerle ilgili çalışma yapıldı. Cihazın virüsü dört dakikada, doğru şekilde tespit ettiği kaydedildi.

Çin'de araştırmacılar, koronavirüs salgınıyla mücadelede hayati öneme sahip olan test uygulamasıyla ilgili yeni bir buluşa imza attı.

Bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir koronavirüs testi geliştirdiklerini belirtti.

ZAMAN ALAN TESTLERE İHTİYAÇ AZALACAK

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan koronavirüs testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

4 DAKİKADA TESPİT EDİYOR

Araştırmacılar, koronavirüse yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

33 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ: SONUÇLAR UYUMLU

Geliştirilen testin Şanghay'da koronavirüse yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi.

HIZ, KULLANIM KOLAYLIĞI, YÜKSEK HASSASİYET

Testin ayrıca, ateş ve grip belirtileri gösteren ancak koronavirüs olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını yineledi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.