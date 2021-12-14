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- Çin'de 51 koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'de 51 koronavirüs vakası tespit edildi
- AA
- 14.12.2021 - 07:30
- Güncelleme : 14.12.2021 - 08:04
Çin'de son 24 saatte rastlanan yerel kaynaklı vakalar belli oldu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
YEREL KAYNAKLI VAKALAR
Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 5, Heilongciang ve Şensi'de birer yerel kaynaklı vaka görüldü. Toplamda 51 vaka tespit edildi.
CAN KAYBI YOK
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 25 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
İLK OMICRON VAKASI
Dün ülkede ilk kez koronavirüsün Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandı.
Pekin'in güneyindeki Tiencin kentine 9 Aralık'ta yurt dışından gelen hastadan alınan numunenin DNA incelemesinde Omicron varyantı tespit edildi.
Bu arada koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 4'ü yurt içinden 15 vakanın görüldüğü kaydedildi.
ÇİN'İN KORONAVİRÜS TABLOSU
Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.
Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 856 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1431 hastanın tedavisi sürüyor.