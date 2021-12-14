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    Çin'de 51 koronavirüs vakası tespit edildi

    Asya ülkesinde yerel kaynaklı son vakaların sayısı açıklandı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 07:30
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 08:04
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    Çin'de 51 koronavirüs vakası tespit edildi

    Çin'de son 24 saatte rastlanan yerel kaynaklı vakalar belli oldu.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.

    YEREL KAYNAKLI VAKALAR

    Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 5, Heilongciang ve Şensi'de birer yerel kaynaklı vaka görüldü. Toplamda 51 vaka tespit edildi.

    CAN KAYBI YOK

    Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 25 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

    Çin de 51 koronavirüs vakası tespit edildi #1

    İLK OMICRON VAKASI

    Dün ülkede ilk kez koronavirüsün Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandı.

    Pekin'in güneyindeki Tiencin kentine 9 Aralık'ta yurt dışından gelen hastadan alınan numunenin DNA incelemesinde Omicron varyantı tespit edildi.

    Bu arada koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 4'ü yurt içinden 15 vakanın görüldüğü kaydedildi.

    ÇİN'İN KORONAVİRÜS TABLOSU

    Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

    Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 856 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1431 hastanın tedavisi sürüyor.

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