Çin'de bir gün içinde, 25 milyondan fazla kişiye korona testi yapıldı

Artan Omciron varyantı nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla, Şangay’da 25 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Çin’de, artan Omicron vakalarını kontrol almya yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dün gün boyunca yapılan testlerle yaklaşık 25 milyon 665 bin kişinin numunelerinin toplandığını açıkladı.

Yetkililer, taramanın salgın tablosunu ortaya çıkarmayı amaçladığını, kentte geçen hafta başında uygulanmaya başlanan aşamalı karantinanın devamına tarama sonuçlara göre karar verileceğini belirtti.

TEMASLI 106 BİN 717 KİŞİ POZİTİF

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 268, göstermeyen 13 bin 86 vaka tespit edilirken, vakalarla yakın temastaki 112 bin 475 kişiden 106 bin 717'sinin test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.

38 BİN SAĞLIK PERSONELİ, ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Çin'in 15 eyalet ve bölgesinden 38 bin sağlık personeli, Şanghay'daki salgın önleme ve kontrol çalışmalarına destek verdi.

Toplu test çalışmasına şehir dışından 27 bin sağlıkçı katıldı. 11 ise geçici hastanelerde görev aldı.

VAKALARIN HASTALIĞA DÖNÜŞMEMESİ, SIFIR VAKA STRATEJİNİ ZORLUYOR

Kentte son haftalarda, BA.1 mutasyonu olarak da bilinen Omicron varyantının yayılması nedeniyle hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olduğu dikkati çekiyor.

Bulaşıcılığı yüksek varyant, Çin'in salgınla mücadelede vakaları ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen sıfır vaka stratejisi için büyük sınamaya dönüşmüş durumda.

Sıfır vaka stratejisi karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin uygulanmasını gerektiriyor.

Ayrıca strateji, hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler nedeniyle de tartışmalara yol açıyor.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan'da ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.