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    Çin'de solunabilir koronavirüs aşısına onay verildi

    Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.
    • 06.09.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 08:56
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    Çin'de solunabilir koronavirüs aşısına onay verildi

    Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Kovid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.

    "Convidecia Air" adı verilen aşı, şirketin daha önce geliştirdiği tek doz Kovid-19 aşısı "Convidecia"nın solunum yoluyla uygulanabilen bir versiyonu olacak.

    DSÖ Mart'ta acil kullanım onayı verdi

    AA'nın haberine göre; aşının enjektör ile uygulanan versiyonu, şubatta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almıştı.

    Aşının solunabilir versiyonunda enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt (fısfıs) kullanılıyor.

    Çin de solunabilir koronavirüs aşısına onay verildi #1

    Doğal enfeksiyonla bağışıklık uyandıracak

    Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.

    Solunabilen ilk koronavirüs aşısı

    Convidecia Air, Kovid-19 aşıları arasında enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen ilk örnek olacak.

    Çin de solunabilir koronavirüs aşısına onay verildi #2

    Üretim ve uygulama maliyetleri düşecek

    Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

    Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

    Derin dondurucuda korunmasına gerek yok

    Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

    Çin de solunabilir koronavirüs aşısına onay verildi #3

    Klinik denemeler başarılı geçti

    Solunabilir aşı için yapılan, sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan klinik denemelerde güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı görülmüştü. Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin üzerinde yapılan denemede aşının, daha önce Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısından iki doz yaptırmış deneklerde solunum organlarının hücrelerini virüse daha dirençli kıldığı tespit edilmişti.

    Acil kullanım onayının ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası'nda yüzde 10, Hong Kong Borsası'nda yüzde 7 değer kazandı.


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