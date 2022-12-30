Çin’den gelen yolculara AB ülkelerinde test zorunluluğu olmayacak

AB ülkeleri, Çin’de artan vakalara rağmen gelecek olan yolculara test zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.

Çin’de koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirler gevşetildi.

Gevşeyen tedbirler beraberinde artan vakaları getirdi.

Hal böyle olunca birçok ülke, Çin’den gelen yolculara yönelik karantina ve PCR testi gibi şartlar getirmeyi gündemine aldı.

ABD, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkelerin, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirmesinin ardından AB ülkelerinin sağlık yetkilileri, konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

AA’nın haberine göre; toplantıdan seyahat kuralları konusunda ortak bir tutum için AB ülkelerinin görüşmeleri sürdürme kararı çıktı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, "Ortak hareket etmeliyiz ve görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

“Tetikte kalmaya devam edeceğiz”

AB'nin sağlık kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de koronavirüsün Çin'de hakim durumdaki Omicron BF.7 varyantının zaten Avrupa'da bulunduğu belirterek şu ifadeler kullanıldı:

“Tetikte kalmaya devam edeceğiz. Gerekmesi halinde acil durum tedbirlerini almaya hazırız." Avrupa, bağışıklık ve aşı nedeniyle etkilenmeyecek ECDC uzmanları, Avrupa'da hem hastalık geçmişi hem de aşılamalarla bağışıklığın yüksek olduğunu, bu nedenle Çin'deki vaka artışının Avrupa'yı çok fazla etkilemeyeceğini değerlendirdi.

Çin'den gelenlere test zorunluluğunun gerekmediği görüşü ifade edildi.

İtalya, test mecburiyeti getirdi

AB ülkelerinden İtalya, Çin'den gelen yolculara test mecburiyeti getirmiş, AB genelinde aynı kararın alınmasını istemişti.

Uçaktaki yolcuların yarısının testi pozitif

Milano Malpensa Havalimanı'na Çin'den gelen yolcuların neredeyse yarısının testinin pozitif çıktığı açıklanmış, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesindeki önlemlerin AB genelinde uygulanması halinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

İtalya gibi AB ülkelerinin çoğunun Şengen Bölgesi üyesi olması dolayısıyla bu ülkelerden birine girenler, sınır kontrolü olmaksızın diğer Şengen ülkelerine geçebiliyor.

İtalya, bu nedenle AB genelinde koordineli bir yaklaşım sergilenmesini istiyor.

Avrupa'da salgınının hafiflemesinden sonra seyahat kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılmıştı.

AB Konseyi de 13 Aralık'ta üye ülkelere salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesinde bulunmuş, gerektiğinde acil durum frenine basabileceklerini bildirmişti.