Çin'den gelen yolculara ilişkin birçok ülke tedbir aldı

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından birçok ülke, Çin’den gelen yolculara ilişkin tedbir alacaklarını duyurdu.

Çin’de artan protestolar nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi, vaka sayılarının da artmasına neden oldu.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta koronavirüsün 8 Ocak 2023'ten itibaren A kategorisi salgın hastalık olarak ele alınmasına son verileceğini ve Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Ülkede salgın nedeniyle askıya alınan pasaport ve vize işlemleri yeniden başlatılmış, uluslararası uçuşlara getirilen kısıtlamalar da kaldırılmıştı.

Yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağının duyurulması üzerine birçok ülke Çin’den gelen yolculara ilişkin yemi tedbir kararları aldı.

Aralarında ABD, Hindistan, Japonya, İtalya ve Malezya'nın olduğu ülkeler, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik tedbirleri duyurdu.

Avustralya ve Endonezya gibi bazı bölge ülkeleri, Çin'den gelecek yolculara yönelik ilave tedbir ve kısıtlamalara gerek görmediklerini bildirdi.

İngiltere ve Filipinler'in ise bazı tedbirler almayı planladığı bildirildi.

ABD, negatif PCR sonucu istedi

AA’nın haberine göre; ABD, Çin ana karasından ve Hong Kong ile Makau özel idari bölgelerinden gelecek yolcuların varışlarında son iki günde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu gösterme şartı getireceğini açıkladı.

Öte yandan, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Amerikan vatandaşlarının Çin ve bölgelerine seyahatlerine karar verirken virüs riskini değerlendirmelerini tavsiye etti.

Hindistan’da rastgele test uygulaması gündemde

Hindistan Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, Çin'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayland ve Hong Kong'dan test sonucu bildirme zorunluluğu getirdi. Yolcuların, hastalık belirtisi göstermeleri veya varışta yapılacak rastgele testlerde virüse rastlanması halinde karantinaya alınacağını belirtti.

Japonya’da ise, Çin’den gelen yolculara varışta test yapılacağını açıkladı. Pozitif olanların 7 gün karantinada kalacağı duyuruldu.

Uçuşlara sınırlama getirildi

Ayrıca Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau'dan Japonya'ya uçuşlara sınırlama getirdi. Tokyo'da iki Osaka ve Nagoya'daki birer havaalanına yönelik seferlere izin vereceğini bildirirken hava yolu şirketlerinden sefer sayılarını arttırmamasını istedi.

İtalya, antijen testi uygulayacak

İtalya ise Çin'den gelecek yolculara varışta antijen testi uygulanacağını, virüs varyantlarının takibi amacıyla numunelerin DNA analizlerinin yapılacağını açıkladı. Milona'nun Malpensa Havalimanı'nda Pekin ve Şanghay'dan gelen yolcuların test edilmesine başlandı.

Malezya, pozitif vakaları dijital olarak takip edecek

Malezya da test sonucu pozitif yolcuların dijital olarak takip edileceğini ve evde tıbbi gözetim altında kalmalarının isteneceğini duyurdu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ise Çin'den doğrudan uçuşlarla veya deniz aşırı adalardan feribot seferleriyle gelecek yolculara varışta PCR testi yapılacağını bildirdi.

“Seyahat tavsiyesinde bir değişiklik yok”

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'den gelecek yolculara uygulanan kuralları değiştirmeyeceklerini söyledi.

Albanese, "Bu konuda seyahat tavsiyesinde bir değişiklik yok fakat durumu izliyoruz, Kovid'in Avustralya'da ve dünyadaki etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

“Mevcut politikayı değiştirmek için acil gereklilik yok”

Endonezya da dışından gelen yolculardan iki doz aşılanmış ve yüksek ateş belirtisi göstermeyenlere test zorunluluğunu mayısta kaldırmıştı.

Kovid-19 Görev Gücü Sözcüsü Wiku Adisasmito, "Mevcut politikayı değiştirmek için acil gereklilik yok fakat durumu izlemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere ve Filipinler’de tedbirler gündemde

İngiliz gazetesi Daily Telegraph, hükümetin Çin'den gelen yolculara zorunlu test dahil bazı kısıtlamalar uygulamayı değerlendirdiğini ileri sürdü.

İçişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlıklarından yetkililerin bugün yapacakları toplantıda tedbirlere karar vermesinin beklendiği iddia edildi.

Filipinler'de ise Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, bu konuda çok ihtiyatlı olduklarını, topyekun yasak olamasa da test şartı gibi bazı önlemler alabileceklerini açıkladı.