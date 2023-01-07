Çin'den gelenlere yönelik koronavirüs tedbirleri alan ülkelerin sayısı artıyor

Seyahat kısıtlamalarını ve sınır tedbirlerini kaldıracağını açıklayan Çin’e yönelik, bazı ülkeler koronavirüs önlemlerimi sıkılaştırma kararı aldı.

Çin’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, neden olduğu protestolar nedeniyle zaman içinde gevşetildi.

Ülkede tedbirlerden geri adım atıldı. Katı tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından 1,4 milyar nüfuslu Çin'de salgın giderek yayıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu koronavirüsün A kategorisi salgın hastalık listesinden çıkarılacağını, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak’ta kaldırılacağını duyurdu.

Tarih yaklaşırken, birçok ülke Çin'den geleceklere yönelik tedbirler için kolları sıvadı.

AA’nın haberine göre; Avusturya, Belçika, Almanya, İsveç ve Yunanistan da bugün Çin'den gelenlere yönelik yeni tedbirleri açıklayan ülkeler arasında yerini aldı.

Çin’den gelenlere test şartı

Çin'den seyahat edenlere yönelik test şartının aranması kararı aldı. Çin üzerinden seyahat eden yolculara yönelik 28 Aralık'ta, Hindistan ve Japonya koronavirüs testi isterken, Malezya'da da test, aşı ve koronavirüs takip uygulamalarının güçlendirilerek uygulanması gibi ilave tedbirler alındı.

ABD test ibrazını zorunlu hale getirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 28 Aralık'ta aldığı kararla, 5 Ocak itibarıyla Çin'den gelenler için test yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İspanya 30 Aralık'ta test veya tam aşı, İtalya da 28 Aralık'ta test yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazı isteneceğini açıkladı.

Önlemleri sıkılaştıran ülkelere 30 Aralık'ta katılan İngiltere, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olarak Çin'den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce test yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığını bildirdi.

Fas, Çin’den gelenlerini ülkeye girişini yasakladı

Kanada'nın Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong veya Makao'dan gelecek olanların uçağa binmeden sonucu negatif olan testi göstermeleri gerektiğini; 1 Ocak'ta, Fas da Çin'den gelen tüm yolcuların ülkeye girişinin bir sonraki emre kadar yasaklanmasına karar verdi.

AB ülkelerinden koordineli tedbir kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen üyesi ülkelerin kriz yönetiminden sorumlu yetkililerinin 4 Ocak'ta Brüksel'de yaptığı toplantıda, koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Toplantıda, koronavirüs testi doğrudan zorunlu tutulmadı.

AB ülkelerinin uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de güçlü şekilde teşvik edileceği açıklandı.

Hollanda, ücretsiz koronavirüs testi dağıtacak

Hollanda 5 Ocak'tan itibaren Çin'den ülkeye gelenlere Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ücretsiz koronavirüs testi dağıtılacağını bildirdi.

Öte yandan, başta Çin'den gelecek yolculara yönelik ilave tedbir ve kısıtlamalara gerek görmediğini bildiren Avustralya, daha sonra karar değiştirdi.

Çin'den geleceklere yönelik tedbirler alınacağı açıklandı.

Bu ülkelerin yanı sıra Fransa, Katar, Malezya, Güney Kore ve Tayvan, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması, aşı mecburiyeti veya sağlık durumlarının izlenmesi gibi bazı önlemleri uygulayan ülkelerden oldu.

“Bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının orantısız ve kabul edilmez olduğunu, karşı tedbirler alınacağını bildirdi.

Mao, bu konuda uluslararası toplumla iletişimi artırmaya hazır olduklarını fakat bazı ülkelerin aldığı tedbirlerin bilimsel temeli olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

Önlemlerin siyasi amaçlar için kullanılmasına ve belirli ülkelere ayrımcı tedbirler uygulanmasına karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Mao, "Bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez. Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." dedi.

Çin’de koronavirüs süreci

Çin, hastanelere ilk başvuruların yapıldığı ve ilk ölümlerin kayda geçtiği ülke olmuştu. Salgının başından beri, sıfır vaka politikası ile katı tedbirlerle virüsü uzun süre kontrol altına almayı başarmıştı.

Büyük ekonomik kayıplara yol açan bu tedbirler, bulaşıcılığı yüksek varyantların sebep olduğu mükerrer salgınlar nedeniyle günlük hayatı sürdürülemez hale getirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta koronavirüsün 8 Ocak'tan itibaren A kategorisi salgın hastalık olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

Krematoryumlarda yoğunluk arttı

Çin Sivil Havacılık İdaresinden 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının, 8 Ocak'tan itibaren uygulanmayacağı belirtilmişti.

Çin, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından dünyada şimdiye dek görülen en büyük koronavirüs yayılmasıyla karşı karşıya.

Sağlık otoriteleri günlük vaka, ölüm ve hasta sayılarını açıklamayı bırakırken, her gün milyonlarca yeni vaka ve binlerce ölüm olduğu tahmin ediliyor.

Hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve cesetlerin yakıldığı krematoryumlardaki artan yoğunluk salgın tablosunun vahametini ortaya koyuyor.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin tahminlerine göre, ülkede aralık ortasında günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ay boyunca 18,6 milyon kişi koronavirüse yakalandı.

Şirket, günlük ölüm sayısının ise aralık sonunda 9 bine ulaştığını tahmin ediyor.