Çinliler elinden düşürmüyor! Sıcak su içmenin faydalarına bakın... Çin vatandaşlarının en favori içeceği, sıcak sudur diyebiliriz. Yaz kış ellerinde termoslarla sıcak su taşıyan Çinliler, sağlık konusunda oldukça hassaslar. Sıcak suyun ne faydası var diyenler için ise detaylar haberimizde...

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Çinliler yanlarında sürekli bardak tipi termoslarda sıcak su, çay taşırlar. Kışın soğuk günlerde, hatta bunaltıcı yaz sıcaklarında bile hep sıcak su içerler.

Birçok Çinli yemekler gelmeden önce bir bardak sıcak suyu bitiriyor.

Elbette bunun bir sebebi var.

Sıcak suyun sağlığa faydalı olabileceğini düşünmediyseniz, şaşırmaya hazır olun.

Bakın, sıcak su vücuda ne faydalar sağlıyor...

Sıcak su faydalı

Çinlilere göre yemekten önce içilen sıcak su hazmı kolaylaştırıyor. Bilimsel bir kanıtı olmasa da ama yemekten önce içilen sıcak suyun iyi geldiğine inanılıyor.

Sıcak su içerek balgam çözülür ve vücuttan daha kolay bir şekilde atılır. Bu da boğazı rahatlatır ve burun tıkanıklıklarını giderir.

Sıcak sunun karı kasları üzerinde yatıştırıcı ve dindirici etkisinin olması başta regl sancıları olmak üzere çeşitli kasılma ve spazmların azalmasını sağlar.

Sıcak su, saç köklerindeki sinir uçlarına enerji vererek yumuşak ve parlak saçlara sahip olunmasını sağlar.