Cinsel gücü artıran Anzer balının faydaları

Anzer balının kilosu 1.200 lirayı buldu ancak faydalarını okuyanlar buna değer diyor. Anzer balının faydaları saymakla bitmezken, birçok hastalığın tedavisinde ise kullanıldığı biliniyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, faydaları ile dikkati çekiyor.

Ulaşılması ve satın alması biraz zor olmasına rağmen, faydaları sayesinde verilen çabaya değiyor.

Dozunda tüketildiği ve orijinali bulunduğu zaman sağlık için oldukça faydalı olan Anzer balı, cilt rahatsızlarından bağışıklık hastalıklarına kadar birçok şeye iyi geliyor. İşte Anzer balının diğer faydaları..

ANZER BALININ FAYDALARI

Ağrı ve sancılara iyi geliyor.

Ağız yaralarını iyileştiriyor.

Bademcik iltihabını yok ediyor.

İç hastalıklara iyi geliyor.

Bağışıklık sistemini düzenliyor.

Bağırsak düzensizliklerini, iltihabını önlüyor.

Metabolizmanın çalışımını sağlıyor, kabızlığı önlüyor.

Beyinsel gelişimi güçlendiriyor.

Enerji veriyor, kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.

Astım, öksürük gibi enfeksiyon hastalıklarına iyi geliyor.

Vitaminsizlikten doğacak olan hastalıkları önlüyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Günde 1 yemek kaşığı Anzer balı bağışıklık sistemini güçlendirirken, güçlü antioksidan etkiler sayesinde ise hastalıklara karşı koruyor.

KALP RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR

Kalp krizi, felç gibi birçok kalp ve damar rahatsızlığına yakalanma riskini azaltıyor. Ancak fazla tüketmek olumlu etkiler vermeyebilir. En ideal olanı günde 1 kaşık almaktır.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

C vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir başta olmak üzere vücuda birçok vitamin ve mineral sağlıyor. Bu durum vücudun canlı olmasını etkiliyor ve cinsel gücün artması için faydalı oluyor.

CİLDE İYİ GELİYOR

Ciltte yaşanan sorunlara, yaralanmalar karşı doğal bir ilaç görevi görüyor. Hücrelerin sağlıklı kalmasını sağladığı için ciltteki sivilce izlerine iyi geliyor.