Çocuk vaka sayıları arttı

Salgınında son 15 günde vaka sayılarının 3-5 kat arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yoğun bakımda tedavi gören genç hastaların olduğunu, ayrıca çocuk vaka sayısının da arttığını söyledi.

Koronavirüs salgınında özellikle son 15 gündür vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son haftalarda hastaneye yatmak zorunda kalan ve yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında da artış olduğunu belirtti.

Durumun ciddiye gittiğini ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, bunun en önemli nedeninin aşı yaptırmak istemeyen kişiler olduğunu belirterek, "Hatta bir ailede anne-baba aşı yaptırıyor, 21 yaşındaki çocukları yaptırmamıştı. Aile çok üzülüyor, çocuğu yatırmak zorunda kaldık ve genel durumu kötüydü. Genel olarak vaka dağılımına baktığımızda 40 yaş altı vakalarımız çok yoğun. Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı." dedi.

VAKALARIN NEREDEYSE TAMAMI DELTA VARYANTI

Yeni vakaların neredeyse tamamının Delta varyantı olduğunu belirten Doç. Dr. Savaşçı, vaka sayılarıyla birlikte yoğun bakım ihtiyaçlarının da arttığını söyledi.

Son 15 günde yoğun bakımlarda ciddi oranda artışların mevcut olduğunu ifade eden Savaşçı, "Son 15 günde 3-5 kat bir artışımız söz konusu. Ayakta takip ettiğimiz hafif vakalar, biraz daha orta ve ciddi boyuta dönmeye başladı. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık. Yaz dönemi, personel izinleri, 2 yıldır sağlık çalışanlarında bir yorgunluk olmaya başladı. Halkımızda da vurdumduymazlık söz konusu olmaya başladı. En büyük tehlike ise aşı yaptıranlar arasında da kendini çok güvende hisseden bir kitle olmaya başladı." şeklinde konuştu.

ÇOCUK VAKA SAYILARI ARTTI

Okulların açılmasıyla birlikte uyulması gereken kuralları hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, "Yavrularımızı korumak istiyorsak, birinci öncelik ailelerimizin aşılanması. İkinci öncelik, ailelerimiz aşılı olsalar bile yine de maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri." dedi.

Okullarda öğretmenler ve yönetimin bu konuda çok ciddi tedbirler aldığını ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, servislerin riskli olabileceğini belirterek, "Servislerde maddi kayıp yaşanmaması için çok boş koltuklu bir sistem olmayacaktır. Çocukların özellikle serviste bir şey yiyip içmemeleri, maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Mümkünse klimalar değil, doğal havalandırma dediğimiz pencerelerin güvenli şekilde açılması gerekiyor. Koltuk tutacaklarının, elle temas edilen yüzeylerin her servisten sonra dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çocuklarımız servisten inişte ve binişte el dezenfektanı kullanmalı. Serviste geçirilen süre uzun tutulmamalı. Ancak burada anahtar nokta aşılanma." dedi.

18-20 yaşında yoğun bakımda, akciğerlerinde hava alacak yer kalmayan genç hastalar takip ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, çocuk vaka sayılarının da arttığını belirterek, "Yavrularımızı 12 yaşına kadar aşılayabiliyoruz, 12 yaşın altını da korumak istiyorsak, toplumun bağışıklık düzeyini en üst seviyeye çıkarmamız gerekir. Birbirimiz ile temas etmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla biraz kurallara dikkat edemeyebiliyoruz. Hem kurallara dikkat edip hem de aşılarımızı yaptırmak zorundayız." diye konuştu.