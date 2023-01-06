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    Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı

    Aile Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'nda başvuruların başladığını duyurdu.
    • 06.01.2023 - 09:17
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    Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı

    Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'nda başvurularla ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, başvuruların başladığını duyurdu.

    2 yıllık temini sağlanacak

    Buna göre, destek kapsamında TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık temini sağlanacak.

    Başvurular vakıflara yapılacak

    Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’na başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:

    "Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık"

    Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı #1


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