Çocuklarda, 3 yaşına kadar konuşamama otistik spektrum belirtisi olabilir

Çocuklarda dil gelişiminin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kolsal, 3 yaşına kadar konuşamamanın otistik spektrum belirtisi olabileceğini ifade etti.

Bebeklerde kilo ve boy uzamalarının takibi kadar nörolojik gelişimlerin takibi de büyük önem taşıyor…

Nörolojik gelişimin dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini belirten Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kolsal, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğun baş kontrolünün gelişmesi, doğru zamanda oturmaya başlaması, ellerini kullanması ve yürümeye başlaması kadar nörolojik gelişimin başka önemli bir parçası olan dil gelişimi büyük önem taşıyan etmenler arasında. Çocukların bu konuda yakından takip edilmesi, yaşından beklenenin altında konuşma gelişimi olduğu fark edildiğinde hızlıca uzmana danışılıp altta yatan sebebin tespit edilmesi gerekiyor.”

“1,5 yaşındaki bir çocuğun en az 6-8 tane anlamlı kelime kullanması gerekir”

İHA’nın haberine göre Prof. Dr. Ebru Kolsal, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Dil gelişiminin 3 aylık dönemde agulamayla başlayıp sonrasında düzenli sıralı cümle kurmaya kadar ilerliyor. 9 aylık bir çocuk baba, mama gibi hece tekrarları yapmalıyken, 1,5 yaşındaki bir çocuğun en az 6-8 tane anlamlı kelime kullanması gerekir. İki yaşına geldiğinde 2 kelimeli cümleler, üç yaşında 3 kelimeli cümleler kurabilmelidir.”





Dil gelişimi, normal sınırlar içinde olmalı

Kolsal, genellikle konuşma geriliği olan çocukların aile bireylerinden birine benzetilerek “Amcası da 5 yaşında konuştu.” gibi yorumlar yapıldığını fakat dil gelişiminin diğer gelişmelerde olduğu gibi normal sınırlar içinde seyretmesi gerektiğini vurguladı.

Otistik spektrum bozukluğunda ilk fark edilen konuşma geriliği oluyor

Dr. Kolsal, “Dil gelişiminde geriliği olduğu fark edilen çocukların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka işitme becerisi açısından işitme testi yapılıp nörogelişimsel becerileri irdelenmelidir. Genellikle otistik spektrum bozukluğunda ilk fark edilen bulgulardan biri konuşma geriliği oluyor. Bu nedenle erken tanı ile rehabilitasyonu mümkün olan otistik spektrum bozukluğu açısından hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak gerekiyor.” dedi.