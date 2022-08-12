Çok hareketsiz olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sadece vücudunuzun gönderdiği sinyalleri dinlemeniz yeterli. İşte yeterince hareket edemediğinizi gösteren işaretler.

Hareket etmek vücudun korunmasına yardımcı olur. Düzenli fiziksel aktivite yaparsanız vücut daha dayanıklı olur, daha fazla kas gücünüz olur ve kemik sağlığınız daha iyi olur.

Aktif olarak hareket etmek sadece fiziksel faydalar sağlamaz, günlük fiziksel aktivite anksiyete ve depresyon durumlarını da azaltabilir. Spor yapmak uzun vadede vücudunuz için faydalıdır, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser, tip 2 diyabet ve osteoporoz gibi belirli hastalıklara yakalanma riski ile aşırı kilo ve obezite riskini azaltır.

Günde en az 30 dakika egzesiz yapın

Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılması önerilir. Bu, mutlaka bir spor salonuna gitmeniz anlamına gelmez. Daha fazla hareket etmek için her fırsatı değerlendirin. Asansör yerine merdivenleri tercih edin, araba kullanmak yerine yürüyün veya bisiklete binin, hatta yolculuğunuzun geri kalanını yürüyerek bitirmek için toplu taşımadan bir durak önce inin ve aynı zamanda her gün yürüyün.

Tabii ki, seçtiğiniz herhangi bir sporu da yapabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla fayda sağlamak için haftada iki kez kas güçlendirme, esneklik ve denge egzersizleri yapılması önerilir.

Hareketsiz olduğunuzu gösteren 10 işaret

Hareketsiz olmak, gün içinde çok uzun süre oturmak veya uzanmak anlamına gelir. Egzersiz yapsanız bile, uzun süre hareketsiz kalmanız sağlığınız için iyi değildir.

İşte çok fazla hareketsiz olduğunuzu gösteren 10 işaret:

Eklem sertliği

Ağrılı ve hareket etmesi zor olan eklemler çopu durumda artrit veya otoimmün hastalık gibi iltihaplı hastalıkların bir belirtisidir. Ancak, yeterince kullanmadığınızda da eklemler sertleşebilir. Sıkışıp size acı vermemesi için onları düzenli olarak çalıştırın.

Hareketsizlik sırtınızı destekleyen kasları da zayıflatır. Bu kasları güçlendirmek için günlük hareketler yapmak şarttır.

Kötü bir ruh hali

Hareketsizlik sadece fiziksel sağlığınıza zarar vermez. Ayrıca anksiyete ve depresyon duygularını da tetikleyebilir. Yürümek, bisiklete binmek, yüzmek veya koşmak gibi kardiyo egzersizleri ruh halinizi artıracak ve dengeleyecek ve hatta özgüveninizi artıracaktır.

Kabızlık

Hareket ettiğinizde kolonunuz da hareket eder ve günlük olarak bağırsak hareketi yapmak daha kolay hale gelir. Karın ve diyaframdaki iyi kas tonusu da sindirim sistemindeki atıkların boşaltılması için gereklidir. Düzenli egzersiz, özellikle yaşlanıyorsanız kabızlık gibi sindirim problemlerine yardımcı olur.

Nefessiz kalmak

Kaslar kullanmadığınız zaman zayıflar, özellikle nefes aldığınızda ciğerlerinizin içeri ve dışarı hareket etmesine yardımcı olan kaslar bu durumdan etkilenir. Onları düzenli olarak çalıştırmazsanız güçlerini kaybederler. Yani ne kadar az fiziksel aktivite yaparsanız o kadar nefessiz kalırsınız. Ve kolay günlük işler sırasında bile nefes darlığı çekebilirsiniz.

Tansiyon yükselmesi

Hareketsiz bir yaşam tarzı kalp hastalığı riskini artırır. Bunun nedeni, koroner kalp hastalığı ve kalp krizi gibi kalp sorunları için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olmasıdır.

Enerji eksikliği

Çoğu zaman uyuşuk ve yorgun mu hissediyorsunuz? Egzersiz yapmak dokularınıza oksijen ve besin getirir. Zamanınızın çoğunu oturarak geçirirseniz, dokularınız çalışmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları yeterli miktarda yakıtı alamazlar.

Metabolizma yavaşlığı

Hızlı metabolizmaya sahip kişilerin daha fazla hareket etmesi gerekir. Ne kadar aktif olursanız, her hareket ettiğinizde o kadar fazla kalori yakarsınız. Bu yüzden aktif olmak için daha fazla beklemeyin.

Uyku sorunları

Gece uyuyamamaktan şikayetçiyseniz, gün içinde kalkın ve hareket edin. Düzenli egzersiz yaptığınızda daha hızlı uykuya dalarsınız ve uykuya daldığınızda daha sağlıklı uyursunuz.

Unutkanlık

Düzenli egzersiz vücudunuzun büyüme ve onarım içn gerekli daha fazla kimyasal üretmesini sağlar. Beyninizdeki damarları uyarırlar. Beyne ne kadar çok kan girerse, o kadar çok düşünebilir, hatırlayabilir ve karar verebilirsiniz.

Sık sık hasta olmak

Araştırmalar, orta düzeyde fiziksel aktiviteyi ne kadar çok uygularsanız, soğuk algınlığı veya diğer mikroplara yakalanma ihtimalinizin o kadar düşük olduğunu gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.