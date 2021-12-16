Çok uyumamanız için 5 neden

Çok uyumamanız için 5 neden

Sabah uyuduğunuzda birazcık daha uyumanın cezbedici duygusuna kapıyorsanız, aşırı uyuduğunuzda vücudunuzdaki olumsuz değişimler bu dürtüyü bastırmanıza neden olabilir…

Birçoğumuz iyi bir gece uykusunun ve alarm sesi olmadan güzel bir sabahın hayalini kurarız. Görünüşe göre tek ihtiyacımız olan şey uykudur ve istediğimiz kadar uyuduğumuzda hayatın anında daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, uykuya sınırsız bir şekilde izin verirsek, aslında uyku arkadaşımızdan düşmana dönüşebilir.

Çok fazla uyumanın birçok olumsuz yan etkisi olduğunu biliyor muydunuz? İşte, yaşınıza uygun uyku programına tabi kalmanız için bazı nedenler;

1. KENDİNİZİ SÜREKLİ BİTKİN HİSSEDERSİNİZ

İşin ilginç yanı, çok uyumak sizi tazelenmiş ve enerjik hissettirmez. Aksine, yorgunluk ve hiçbir şey yapma isteksizliği yaşarsınız. Yetişkinler için önerilen uyku süresi 7-9 saat arasıdır. Bundan daha fazla uyursanız, beyniniz sislenir ve odaklanamazsınız.

2. BAŞ AĞRISI ATAKLARINIZ OLABİLİR

Baş ağrısı, nörotransmitterlerin yanlış ateşlenmesinin neden olduğu yaygın bir aşırı uyku belirtisidir. Çok fazla uyku genellikle gerilim tipi baş ağrılarına neden olur. Dahası, horlarsanız, baş ağrısıyla uyanma olasılığınız daha yüksektir. Bir anket, horlayanların yüzde 60'ının aşırı uyuduğunu göstermiştir.

3. ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Sıklıkla, çok fazla uyumak kronik depresyonu ve sırt ağrısı gibi diğer durumları şiddetlendirir. Ek olarak, gece boyunca nefes nefese kalma eğilimindeyseniz (uyku apnesi olarak da bilinir), düşük uyku kalitesi nedeniyle daha uzun süre yatakta kalabilirsiniz. Sonuç olarak, kalp rahatsızlıkları kötüleşebilir.

4. KOLAY SİNİRLENİRSİNİZ

Çok uyuduğunuzda mutlu ve enerji dolu hissetmek yerine, huysuz ve karamsar uyanma olasılığınız daha yüksektir. Zaten yorgun hissederek uyanmak ve istediğiniz kadar üretken olamayacağınızı fark etmek ruh halinizi bozar ve sizi daha sinirli ve sinirli yapar.

5. ERKEN YAŞLANIRSINIZ

Sadece yüzünüz değil, beyniniz de daha hızlı yaşlanır. Çok uyuduğunuz takdirde ortalama 2 yıl erken yaşlanabileceği tahmin edilmektedir. Çok fazla uyumak hafıza ve konsantrasyon sorunlarına neden olur. Ayrıca fazla uyumak metabolizmayı yavaşlatır ve kilo alımına neden olur. Bilindiği gibi yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlar.