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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü toplantısına video mesaj ile seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü toplantısına video mesaj ile seslendi
Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda Erdoğan, “160 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman kritik malzeme desteği sağladık” dedi.
- DHA
- 17.03.2022 - 10:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi.
Cumhrbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman kritik malzeme desteği sağladık."