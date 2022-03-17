Petrol
99.72
1.73%
Euro
16.26
0.67%
Dolar
14.70
0.59%
Altın
913.37
0.96%
Borsa
2089
0.00%
Bitcoin
597.428
2.10%
BTXN Coin
39.08
0.12%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü toplantısına video mesaj ile seslendi

    Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda Erdoğan, “160 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman kritik malzeme desteği sağladık” dedi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü toplantısına video mesaj ile seslendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

    Cumhrbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

    "Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman kritik malzeme desteği sağladık."

    AYRINTILAR GELİYOR


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Malatya'da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Malatya'da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

    İBB Halk Ekmek'teki Ramazan pidesi 3 lira olacak
    Gündem

    İBB Halk Ekmek'teki Ramazan pidesi 3 lira olacak

    Görüş Bildir