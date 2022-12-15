Daha güzel bir cilt incir sütüyle mümkün! O sorunu kökünden çözüyor!

Daha güzel bir cilt incir sütüyle mümkün! O sorunu kökünden çözüyor!

Herkesin sevdiği ve tükettiği incirin sütü, en az incir kadar faydalı. Ciltteki birçok soruna iyi gelen incir sütü, son zamanların gözdesi olmaya başladı.

Yemeye doyamadığımız incirin faydalarını biliyor musunuz?

İncir, sadece damaklarımıza hitap etmiyor. Faydalarıyla da sağlığımızı korumamıza ve daha iyiye götürmemize destek oluyor.

Hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunan incir, kan basıncının dengelenmesinde de rol alıyor. Bu iki faydayla kalmayan incir, akterilere karşı vücudun korunmasında da kalkan görevi görüyor.

Kemik ve diş sağlığı konusunda da etkili olan incir, çağımızın hastalıklarından birisi olan kansere karşı da koruma sağlıyor.

Lif açısından zengin olan incir, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için atıştırmalık olarak değerlendirilebilir. Bu sayede diyetiniz sağlıklı, kilonuz ise kontrol altında kalmaya devam eder.

İncir ayrıca, B6 vitamin kaynağı olduğundan vücuttaki kolesterol seviyesini koruyarak, gıdaların kolay sindirilmesini sağlar. Bu da mide sağlığını korur.

Faydaları yazmakla bitmeyen incir sütü ise cilt için büyük mucizeler oluşturuyor.Kendisi başlı başına faydalı olan incir, sütüyle de son zamanlarda öne çıkıyor.

İncir sütünün faydaları nelerdir?

Bebeklerde yaşanan kula ağrısı sorununu çözmeye ve ağrıyı yok etmeye yardımcı olur.

Bununla kalmayan incir sütü, cildin daha güzel ve temiz gözükmesine de katkı sağlıyor. Ciltte meydana gelen siğillerin iyileşmesine destek oluyor.

İncir sütü topuklardaki kuruluk ve çatlamaları iyileştirir. Cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur. Genellikle bağırsakta ve kulakta meydana gelen parazitlerin yok olmasını sağlar.

Diş eti kanamalarının azalmasını sağlar. Göz sağlığına iyi gelir.

İncir kaç kaloridir?

1 adet orta boyutlardaki taze incir besin değerleri yönünden zengin içeriğe sahiptir. 1 adet incir besin değeri; 12.47 gr karbonhidrat, 0.49 gr protein, 1.89 gr lif, 0.65 mg sodyum, 150.8 mg potasyum, 22.75 mg kalsiyum, 92.3 iu A vitamini, 1.3 C vitamini, 0.24 oranında demir içerir.