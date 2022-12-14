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    Denenmiş muhteşem tarif! Bu yoğurt kürü 10 kilo birden verdirecek!

    Kilolarından kurtulmak isteyenler, birbirinden farklı yöntemleri deniyor. Doğla yollarla kilo vermek isteyenlere ise yoğurt kürü adeta mücize gibi gelecek.
    • 14.12.2022 - 10:33
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    Denenmiş muhteşem tarif! Bu yoğurt kürü 10 kilo birden verdirecek!

    Doğru beslenmek, sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve sağlıklı kalmayı başarmak...

    Yukarıda yer alan bu üç madde oldukça önemli ve hayatımızın temel taşını oluşturuyor. Sağlıklı kalmak ama güzel görünmek isteyenlerin sayısı da az değil.

    Sağlıklı beslenerek güzel görünmek mümkün. Doğal yollarla yağ yağmak ve bunu yaparken sağlığımızı desteklemek mümkün.

    Yağ yaktıran kürler arasında en dikkati ise "yoğurt kürü" çekiyor. Faydaları saymakla bitmeyen yoğurt; biber, nane ve kekik ile birleşiyor.

    Bu karışımı ilk başlarda tüketmek istemeyebilir ve burun kıvırabilirsiniz. Ancak kilolarınızdan kısa sürede kurtulmak istiyorsanız, denemenizde fayda var.

    Bu karışıma gelmeden önce yoğurttan bahsetmemiz gerekirse, faydaları ile binbir derde deva oluyor. Yoğurt potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeriyor.

    İçerisinde yer alan bu vitaminler bile, her gün yoğurt yememizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öğle ya da akşam öğününde mutlaka 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran tüketmek gerekiyor.

    Kahvaltı ise mutlaka peynir tüketmeniz gerekli. Akabinde günü yoğurtla kapatmak, birçok soruna şifa olacak.

    Bu arada yoğurt, böbrek içerisindeki taş ve kumu eritmeye de yardımcı oluyor.Yoğurdun faydalarını yazmakla bitiremeyiz. Kürü ise bu faydaları ikiye katlayarak yağ yakımına yardımcı oluyor.

    Yoğurt kürünün yapımı

    MALZEMELER

    • 3 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 çay kaşığı acı kırmızı pul biber
    • 1 çay kaşığı nane
    • 1 çay kaşığı kekik
    • Yarım limonun suyu

    YAPILIŞI

    3 yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alın ve üzerine acı kırmızı pul biber ,nane, kekik, limonu dökün. Hazırladığınız bu karışımı iyivce karıştırın. Yatmadan en az bir saat önce, bu karışımı tüketin.

    Ancak fazla yememeye özen gösterin. İhtiyacınız kadarını tüketmeye çalışın. Birkaç gün içerisinde etkisini görmeye başlayacaksınız.

    Denenmiş muhteşem tarif! Bu yoğurt kürü 10 kilo birden verdirecek! #1

    Yoğurdun besin değeri

    100 gram yoğurtta aşağıdakiler bulunur:

    • Su: 83,56 g
    • Enerji: 73 kcal
    • Protein: 9.95 g
    • Toplam yağ: 1.92 g
    • Karbonhidrat: 3.94 g
    • Lif: 0 g
    • Toplam şeker: 3,56 g
    • Kalsiyum: 115 mg
    • Demir: 0.04 mg
    • Magnezyum: 11 mg
    • Fosfor: 137 mg
    • Potasyum: 141 mg
    • Sodyum: 34 mg
    • Çinko: 0.6 mg
    • C vitamini, toplam askorbik asit: 0.8 mg
    • Tiamin: 0.04 mg
    • Riboflavin: 0.23 mg
    • Niasin: 0.2 mg
    • B-6 Vitamini: 0,06 mg
    • Folat, DFE: 12 µg
    • B-12 Vitamini: 0.52 µg
    • A Vitamini, RAE: 90 µg
    • A Vitamini, İÜ: 309 İÜ
    • E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg
    • D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
    • D vitamini: 0 IU
    • K Vitamini (filokinon): 0.2 µg
    • Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.23 g
    • Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.49 g
    • Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
    • Yağ asitleri, toplam trans: 0,06 g
    • Kolesterol: 10 mg
    • Kafein: 0 mg

    Denenmiş muhteşem tarif! Bu yoğurt kürü 10 kilo birden verdirecek! #2


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