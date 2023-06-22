Deneyen şaşıp kalıyor! Boynunuza soğan bağlayıp bir süre beklerseniz…

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın faydaları saymakla bitmiyor.
Vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengin olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü besinlerden bir tanesi.
Her ne kadar kokusundan rahatsız olunsa da içerdiği besin değerleri ve lezzeti sayesinde her yemekte kullanıyoruz.
Antibakteriyel özelliği ve güçlü kokusu ile ön plana çıkan soğanın bilinmeyen bir yönü daha var. Dağa önce duymadığınız için başınızı taşlara vuracaksınız.
Soğanı dilimleyip boynunuza bağlayın, kısa bir süre sonra sonuçlarına inanamayacaksınız.
Boynunuza soğan bağlayın!
Bir dilim kesilmiş soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde;
- Kan temizlenir ve kolesterolü düşürür,
- Kandaki pıhtıyı ortadan kaldırır ve astımla mücadele eder,
- Vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuz ve boyundaki tutulmaları anında giderecektir,
- Karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur.