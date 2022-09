Dengeli bir diyetle yeniden başlayın! Formda kalmak için 5 ipucu

Sağlıklı bir yaşam tarzına giden ilk adımın sağlıklı beslenme olduğunu belirten uzmanlar, formda kalmak için iyi alışkanlıkların benimsenmesi gerektiğini söylüyor. İşte formda kalmak için 5 ipucu...

Doğru beslenme, sağlıklı bir yaşam tarzının mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır. Peki, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yanlış beslenmeden ayıran nedir? Aradaki fark, uygun vitamin ve minerallerin beslenme yoluyla doğru dozda alınmasında yatmaktadır.

Doğru bir diyetten başlayarak formda kalmak için kısa sürede mükemmel bir yaşam tarzı haline gelebilecek bir ipucu listesi hazırladık.

İşte formda kalmak için 5 ipucu.

1. Günü ana öğüne ve atıştırmalıklara ayırın

Dengeli bir diyet için gün ana öğünlere bölünmelidir. Toplam kalori bölümünü kahvaltı yüzde 20, öğle yemeği yüzde 35 ve akşam yemeği yüzde 25 olmak üzere yapabilirsiniz. Sabah ile öğle arasında bir ara öğün (yüzde 10) ve öğleden sonra bir ara öğün (yüzde 10) olmak üzere iki ara öğün de yapabilirsiniz.

Her öğün, ideal olarak her yiyecek grubundan içermelidir. Enerji, yararlı olabilecek besinlerden alınmalıdır.

2. Besinleri akıllıca dağıtın

Dengeli bir diyet, vücudun çeşitli günlük aktiviteleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm makro besinleri ve gerekli maddeleri içermelidir. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar, farklı biyokimyasal yollarla da olsa vücuda doğru miktarda enerji sağlamak için güvenilir maddelerdir.

Günlük olarak şunları tüketin:

- Et, balık, süt, yumurta, baklagiller, tahıllar, kuruyemişlerde kolaylıkla bulunabilen yüzde 10-20 protein.

- Yüzde 50-60 karbonhidrat, kepekli un, pirinç, patates, tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi ürünlerin alımı yoluyla gerekli enerjiyi sağlar.

- Katı veya sıvı formdaki, bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağlar yüzde 25-35.

Günlük kalorilerinizi proteinler, karbonhidratlar ve yağlar arasında nasıl böleceğinizi ve gün boyunca enerji ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınızı öğrenmek için bir beslenme uzmanından yardım alabilirsiniz.

3. Yeterli su için

Sağlıklı ve dengeli bir diyette doğru miktarda su (günde yaklaşık 1,5-2 litre) sağlığınızı korumak için eksik olmamalıdır. Bu nedenle sık sık, az miktarda ve yavaş içmek önemlidir.

Ayrıca sudan zengin besinler tüketmenin vücudu arındırmaya ve toksin birikimini azaltmaya da yardımcı olduğunu unutmayın.

Ayrıca, özellikle egzersiz yapıyorsanız terlemeyle kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak için yeterli su tüketimi çok önemlidir.

4. Tuz ve şekeri azaltın

Dengeli bir diyet için birçok sağlıklı yiyecek vardır. Sağlıklı bir diyete devam etmek için tansiyonu yükselten ve kalp ve damar hastalıkları riskini artıran tuz kullanımını azaltmaya çalışın. Günlük tuz tüketimi 5 gramı (1 çay kaşığı) geçmemelidir. Birçok işlenmiş gıda yüksek miktarda tuz içerdiği için bu tür ürünlerden uzak durulmalıdır.

Aynı şekilde uzun vadede tüm vücuda zarar verebilecek alkollü ve şekerli içeceklerin tüketimi de bırakılmalıdır.

5. Kendi takviminizi oluşturun

Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına eşlik edecek dengeli ve çeşitli bir diyetle kendi haftalık takviminizi düzenlemek gerçekten yararlı olabilir.

Örneğin her öğünde meyve, sebze veya tahıl tüketmeyi, her gün süt, yoğurt, yumurta ve her hafta balık, et, baklagiller yiyebileceğiniz bir liste ve takvim oluşturun.

Bu, size ne yediğinizi ve hedefinize ulaşabilmeniz için ne yemeniz gerektiğini gösterecektir.