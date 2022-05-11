Denizli’de kadının belindeki 16 cm’lik kitleden, 1 litreden fazla irin çıktı

Halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan Meryem Alca’nın belinde, 16 cm’lik kitle oluştuğu belirlendi. Ameliyata alınan Alca’nın belindeki kitleden, 1.5 litreye yakın irin boşaltıldı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde ikamet eden Meryem Alca (67) halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri ile gittiği hastane yapılan incelemeler sonucunda, belinde bir apse kitlesinin olduğunu öğrendi.

Kitlenin, kadının yıllar önce geçirmiş olduğu bir omurga stabilizasyon ameliyatında omurgasına takılan vidalardan kaynaklandığı tespit edildi.

Hastanın belindeki iltihabın kaynağı, ortopedi travmatoloji ve dahiliye uzmanının iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda ortadan kalktı.

İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mesut Kaldır, hasta hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız fiziki muayene sonucunda belinde ele gelen 16 santimetrelik kistik bir lezyon şüphesi veren durum saptanınca ileri tetkik olarak yüzeysel doku ultrasonu çekildi. Ultrasonda apse formasyonundan şüphelenildiği için hastamızı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra hekimimize sevk ettik.”

“Bize geldiğinde belinde 16 santimetrelik çapında büyük bir apse vardı”

Hastanın geçmiş yıllarda geçirdiği ameliyatındaki kullanılan vidaların apse sorunu ortaya çıkarttığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra ise şu ifadeleri kullandı:

“Hastaya yapılan muayenede ve tahlil tetkiklerde iltihap değerleri normalin 60 katı üzerinde olduğu görülüyor ve vücutta bir iltihap olduğu tespit ediliyor. Hasta bize geldiğinde belinde 16 santimetrelik çapında büyük bir apse vardı. Sonra hastayı daha fazla sorgulayıp ve daha fazla muayene ettiğimizde yıllar önce geçirmiş olduğu bir omurga stabilizasyon ameliyatı hikayesi olduğunu öğrendik.





“Belindeki iltihabın kaynağının omurga vidaları olduğunu tespit ettik”

İlginç bir şekilde omurgada kullanılan vidalar iltihaplanmış bu hastada. Hastanın belindeki iltihabın kaynağının omurga vidaları olduğunu tespit ettik. 16 santimetrelik çapında bir apseydi ve direkt omurga vidaları ile ilişkiliydi.

“1.5 litreye yakın irin boşalttık”

Yaklaşık 1.5 litreye yakın irin boşalttık. Vidalar zaten tamamen gevşemişti, artık görev görmüyordu. Vidaların hepsini çıkarttık, oraya vidaların yerine antibiyotikli çimento koyduk. Hastanın normalde 380 olan CRP değeri ki normalde 5 olması gerekirken bir hafta içerisinde 20’ye düştü. Hastanın kan değerleri yükseldi, halsizliği geçti ve yürümeye başladı. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi, hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”