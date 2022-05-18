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    Denizli'de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Kız yurdundaki öğrencilerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetleri başlayınca, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Öğrencilerin akşam yemeğinden incelenmek üzere örnekler alındı.
    • 18.05.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:40
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    Denizli'de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci yurdunda kalan toplam 90 öğrenciden bazılarında kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Öğrencilerin akşam yemeğinde tavuklu pilav ile mantarlı çorba yedikleri öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumu iyi 65 öğrenci, Denizli Devlet hastanesi, Server Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Genel sağlık durumu iyi olan öğrencilerin, taburcu edildiği öğrenildi.

    Denizli'de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı VİDEO

    Öğrencilerin yedikleri yemeklerden örnekler alındı

    Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de yurda gelerek bilgi aldı.

    Merkezefendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurda gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelemek üzere örnek aldı.

    Öğrencilerin zehirlenme nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Denizli de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı #1

    Denizli de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı #2

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    Denizli de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı #5

    Denizli de kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı #6

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