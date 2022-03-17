Denizli’de, medikal firması protez bacağa haciz gönderdi

Trafik kazasında sağ bacağını kaybeden Celal Mert Abacı, sigortadan parasını alamayınca protez bacağının ücretini ödeyemedi. Medikal firması, protez bacağa haciz gönderdi.

Denizli’nin Honaz ilçesi Sapaca Mahallesi’nde, 2018 yılında trafik kazası geçiren Celal Mert Abacı (22) sağ bacağını diz üstünden kaybetti.

Bacağını kaybettiğinde 18 yaşında olan Celal Mert Abacı, takılan diz üstü protez sayesinde ayağa kalktı.

Yeni bir hayata başlayan ve zorluklar içerisinde tutunmaya çalışan Abacı, kazaya neden olan karşı taraftan şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme iki defa Abacı’yı haksız bulurken, son başvurduğu 3’üncü itirazında davayı kazandı.

Mahkemeyi kazanan 22 yaşındaki Abacı, eski tip protezini gittiği medikal firmasının önerisiyle modern bir protez bacakla değiştirip Ampute Futbol Takımı'nda da forma giymeye başladı.

Abacı, sigorta tarafından ‘evrakların işlemde’ gerekçesiyle beklediği parayı alamadı. Ödemesi ertelenen Abacı’ya medikal firması tarafından haciz gönderildi.

“HAKLI OLDUM, MAHKEME BİTTİ”

Celal Mert Abacı, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Trafik kazası geçirdim 2018 yılında, diz üstü olarak kestiler. Ardından medikalden protez gittik aldık. Protezi aldıktan sonra bir yıllık anlaşma yapmıştık ödemesiyle ilgili olarak. Bunu biz ödeyemedik ve mahkemeye başvurmuştum. Davada ben haklı olduğum halde ilk onları haklı göstermişti. Ondan sonra benim mağduriyetim anlaşılınca davayı tekrar çevirdik ve haklı oldum, mahkeme bitti.





“MEDİKAL TARAFINDAN İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR”

Şu anda sigorta şirketi tarafından paramı alamıyorum. Bu yüzden de medikale borcumu ödeyemiyorum. Ödeyemediğimiz için de medikal tarafından icra takibi başlattılar. Ampute futbol oynamaya daha yeni başladım. Önceden futbol oynuyordum. Ayağımı kaybettikten sonra medikalde bir abinin tavsiyesiyle başladım. Şu anda 1 yıldır oynuyorum.”