Depresyonla baş etmenin 6 yolu Kendinizi keyifsiz, umutsuz, depresyonda hissediyorsanız bu başa çıkma stratejilerini mutlaka deneyin.

Depresyon enerjinizi, umudunuzu ve motivasyonunuzu tüketerek iyi hissetmenize yardımcı olacak adımları atmanızı zorlaştırır. Depresyondayken egzersiz yapmak veya arkadaşlarla vakit geçirmek gibi daha iyi hissetmek için yapmanız gereken şeyleri düşünmek bile yorucu veya eyleme dökmek imkansız görünebilir. Depresyonu hissetmek adını koymak kişinin durumu farkedip çözüm yolları araması bazen zaman alır.

Depresyonla baş etmenin 6 yolu

1. İletişimde kalın

Kendinizi asla sosyal hayattan soyutlamayın! Sosyalleşme ruh halinizi iyileştirebilir. Arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde olmak, moraliniz bozuk olduğunda konuşacak birinin olması anlamına gelir.

2. Daha aktif olun

Bir tür egzersiz yapın. Egzersizin ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var. Bir süredir egzersiz yapmadıysanız, her gün 20 dakika yürüyerek yavaşça başlayın.

3. Korkularınızla ​​yüzleşin

Zor bulduğunuz şeylerden kaçmayın. İnsanlar kendilerini düşük veya endişeli hissettiklerinde, bazen diğer insanlarla konuşmaktan kaçınırlar. Bazı insanlar dışarı çıkarken, araba kullanırken veya seyahat ederken kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler.

Bu olmaya başlarsa, bu durumlarla yüzleşmek baş etmeyi daha kolay hale getirir.

4. Alkol tüketmeyin

Bazı insanlar için alkol bir sorun haline gelebilir. Duygularınızla başa çıkmanın veya duygularınızı gizlemenin bir yolu olarak ya da sadece zaman geçirmek için her zamankinden daha fazla içebilirsiniz. Ancak alkol, sorunlarınızı çözmenize yardımcı olmaz ve ayrıca kendinizi daha depresif hissetmenize neden olabilir.

5. Sağlıklı beslenmeye çalışın

Bazı insanlar depresyonda olduklarında yemek yemek istemezler ve zayıf olma riski taşırlar. Bazende depresyon tam tersi etki göstererek fazla yemek, yiyerek mutlu olmak gibi nedenlerle fazla kilolara sebep olur.

Antidepresanlar iştahınız ile ilgili problemleri de çözebilir.

Kilo verme, kilo alma veya antidepresanların iştahınızı nasıl etkilediği konusunda endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşun.

Mutlaka nasıl daha sağlıklı besleneceğinizle ilgili ipuçlarının peşine düşün.

6. Bir rutin oluşturun

İnsanlar kendilerini kötü hissettiklerinde, geç saatlere kadar ayakta kalarak ve gün boyunca uyuyarak zayıf uyku düzenlerine girebilirler. Normal saatinizde kalkmaya çalışın ve mümkün olduğunca rutininize bağlı kalın.

Bir rutine sahip olmamak yemek yemenizi etkileyebilir. Düzenli yemek pişirmeye ve yemeye devam etmeye çalışın.

Yardım alın

Birkaç hafta sonra hala moraliniz bozuk veya depresif hissediyorsanız yardım alın.

Depresyon tedavileri arasında konuşma terapileri ve antidepresanlar yer alır.