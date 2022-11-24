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    Dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı belirtileri

    Ne yazık ki, çoğu çocuk istismarcılarını tanıyor ve çoğu zaman başlarına gelenleri anlatmaktan korkuyor. Bu nedenle çocuk istismarının belirtilerini bilmek çok önemlidir.
    • 24.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:05
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    Dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı belirtileri

    Çocuk istismarı, 18 yaşın altındaki bir çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek veya kötü davranmaktır. Çocuk istismarının birçok çeşidi vardır.

    Çocuklar kolay güvendikleri veya korkutulabildikleri için istismara maruz kalabiliyorlar. İstismarcının yakın çevreden çıkması ise istismarın ortaya çıkmasını güçlendirir.

    Çocuğun bir kez istismara maruz kalmasının ardından gerekenler yapılmazsa ve tedbir alınmazsa istismarın devamlılığı gelebilir. Bu yüzden istismarın belirtilerini bilmeli, önceden tedbir alınmalıdır.

    Çocuk istismarı türleri

    1- Fiziksel istismar

    Çocuğa karşı; sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek,  kasıtlı fiziksel güç kullanılmasıdır. Bu istismar türü diğerlerinden daha çabuk anlaşılır.

    2- Cinsel istismar

    Bir çocuğun cinsel bir eylemde bulunmaya zorlanmasına cinsel istismar denir. Çocuğa soyundurmak veya çocuklara pornografik materyal göstermek de cinsel istismardır.

    Dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı belirtileri #1

    3- İhmal

    İhmal, fiziksel ve duygusal zarara neden olabilir. Bu, yeterli yiyecek, barınak, şefkat, denetim, eğitim veya tıbbi bakım sağlamamaktır.

    4- Duygusal istismar

    Duygusal istismar, öz-değer duygusunu olumsuz etkiler. Duygusal istismar sözlü olabilir, ancak bir çocuğu görmezden gelmeyi, reddetmeyi veya soyutlamayı da içerebilir.

    5- Tıbbi istismar

    Tıbbi istismar, birisinin kasıtlı olarak bir çocuğu hasta etmeye çalışması veya tıbbi bakıma ihtiyaç duyması için onu tehlikeye atmasıdır.

    Dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı belirtileri #2

    Çocuk istismarı belirtileri

    Açıklanamayan yaralanmalar: Yapılan açıklamalara uymayan yaralanmalar veya tedavi edilmemiş tıbbi sorunlar fiziksel istismarın bir işareti olabilir.

    Olağan dışı yaralanmalar ve cinselleştirilmiş davranışlar: Özellikle genital bölgede olağandışı fiziksel belirtileri göz ardı etmeyin. Bir çocukta kanama varsa veya olağandışı görünen bir akıntı varsa ya da çok fazla acı çekmekten şikayet ediyorsa, derhal sağlık uzmanıyla iletişime geçin. Pornografik bir filmde görebileceğinden daha olgun görünen davranışlar sergilemeye başlarlarsa veya cinsiyetle ilgili yaşa uygun olmayan açıklamalar yaparlarsa çocuklarda cinsel istismar belirtileridir.

    Davranış değişiklikleri: Sosyal olan bir çocuk içine kapanabilir. Belli bir aktiviteyi seven bir çocuk o aktiviteye olan ilgisini kaybedebilir ya da belli bir yere ya da kişiye karşı ani bir korku geliştirebilir. Bunlar da birer cinsel istismar belirtileri olabilir.

    Ayrıca bu suçlara tanık olan çocuklar da aynı davranışları sergileyebilir. Ancak bu işaretler mutlaka bir çocuğun istismara uğradığı anlamına gelmiyor. Semptomların farklı sebeplerden kaynaklanmış olması da muhtemeldir.

    Dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı belirtileri #3


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