Diş ağrısına iyi gelen 6 mucizevi yöntem

Diş ağrısı herkesin başına gelebilen ve günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durumdur. İyi bakılmayan ve düzenli fırçalanmayan dişler, ağrıya neden olabilir. Peki, Diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Diş ağrısı ciddiye alınması gereken ve herkesin canını oldukça yakan bir sağlık sorunudur.

Bu rahatsızlığının kökeninde ne olduğunu bilmek ve ona göre bir tedavi yöntemi belirlemek gerekiyor.

Bazı durumlarda bakımsızlık ve dişleri yeteri kadar fırçalamamaktan kaynaklanan ağrı, bazen ise ciddi sorunların habercisi olabilir.

Diş ağrısı çekenler evde uygulayabilecekleri yöntemleri araştırırken, sorunu yaşamayanlarsa bu konuda bilgilenmek istiyor.

Evde uygulayabileceğiniz birden fazla yöntem var ancak geçmeyen diş ağrıları için uzman bir hekime başvurmak en doğrusu olacaktır.

Peki, Diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde hangi yöntemler uygulanabilir? İşte yanıtı...

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

BUZ UYGULAMASI

Buzu ağrı çektiğiniz yere birkaç dakika boyunca uygulayın. Tamamen olmasa bile çektiğiniz acıyı durdurmaya yardımcı olacaktır.

Kısa süre duran ağrı terkar başladığında yine aynı yöntemi deneyerek, önüne geçebilirsiniz.

SARIMSAK

Doğal ağrı kesicilerden birisi olan sarımsak, diş ağrınıza iyi gelecektir. Sarımsağı ezin ve ağrıyan noktaya uygulayın. Bakterileri öldüren sarımsak, ağrınıza iyi gelebilir.

NANE ÇAYI

Sakinleştirici özelliği bulunan nane çayı, diş ağrınızın yatışmasına yardımcı olacaktır.

Nane yapraklarını kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğumaya bıraktığınız yaprakları, ağrıyan bölgeye uygulayın.

ZERDEÇAL

Zerdeçalı su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Macun kıvamına getirdiğiniz zerdeçalı, ağrıyan dişin üzerine sürün.

Dilerseniz birkaç dakika bekleyebilirsin. Zerdeçal, antiseptik özelliği sayesinde ağrı gidermeye yardımcı olacaktır.

VANİLYA ÖZÜ

Vanilya özünü bir pamuk yardımıyla dişinize ve diş etlerinize uygulayın. Bu uygulamayı günde birkaç kez yapabilirsiniz. Vanilya özündeki ekstrat geçici olarak ağrıyı hafifletir ve antioksidanları bölgenin iyileşmesine yardımcı olur.

GARGARA

Ağrı olan bölgeye sirkeli suyla gargara yapın. Bu karışım hem diş etlerinize fayda sağlayacak hem de ağrının kısa bir süre sonra geçmesine katkısı olacaktır.