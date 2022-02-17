Diş minesine zarar verebilecek 9 yiyecek

Bazı durumlarda dişlere iyi geldiği bilinen yiyecekler ve alışkanlıklar ters etki yapabilir ve diş minesine zarar verebilir. Risklerden kaçınmak için bunların farkında olmak son derece önemlidir.

Diş minesinin hasar görmesi ve diş rengindeki değişim farklı faktörlerden kaynaklanır. Yaygın sebepler arasında kötü diş hijyeni, dişleri lekeleyen gıdaların aşırı tüketimi, diş sinir hasarı ve porfiri gibi doğuştan gelen sorunlar yer alır.

Dişleri kaplayan mine, hafif gözeneklidir ve bu gözenekler yediklerinizle dolar. Bu nedenle yaban mersini yerseniz, dişler hemen o rengi alır. Ancak bu bir sorun teşkil etmez çünkü fırçalandıktan sonra dişler normal rengine kavuşur.

Ancak dişleri daha derinden etkileyebilecek, diş minesine zarar verebilecek ve zamanla sarımsı veya kahverengimsi bir renk bırakabilecek yiyecek ve içecekler de vardır.

DİŞ MİNESİNE ZARAR VEREN 9 YİYECEK

Diş minesi bazı gıdaların tüketilmesinden dolayı zarar görebilir. Sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak istiyorsanız, hangilerinin zarar verebileceğine dikkat edin.

İşte diş minesine zarar veren 9 yiyecek ve içecek.

Kahve

Kahvenin pek çok faydası vardır ancak fazla içilirse diş minesinde çeşitli hasarlara neden olabilir. Ölçülü tüketilmezse kahve diş minesini aşındırabilir ve dişlere sarımsı bir görünüm verebilir.

Günde birkaç fincan kahve içiyorsanız, bir fincana indirmeye ve kahve yerine yeşil çay gibi daha sağlıklı içecekler içmeye çalışın.

Gazlı İçecekler

Gazlı içecekler yüksek şeker içeriğine sahiptir, bu nedenle sağlıksız olarakkabul edilirler ve tavsiye edilmezler. Ayrıca bazılarında diş minesine zarar veren kafein ve diğer asidik maddeler bulunur. Gazlı içecekler yerine doğal meyve sularını tercih edin ve susuzluğunuzu gidermenin en iyi yolunun su içmek olduğunu unutmayın.

Alkol

İlk bakışta alakası yokmuş gibi görünse de aradığınız şey sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmaksa, alkol en büyük düşmanlardan biridir. Ağız mukozasını susuz bırakan ve kurutan bir maddedir. Bu, diş etlerini daha hassas hale getirir ve dişlerde görünenden daha fazla estetik hasara neden olur.

Limıon Suyu

Limon iyi bir C vitamini kaynağıdır, ancak bu narenciye meyvesinde her şey faydalı değildir. Ve asit içeriği nedeniyle diş minesini zayıflatabilir. Tabii ki, faydalarının dezavantajlarına göre çok daha fazla olduğunu belirtmek gerekir, bu nedenle onu yemeye devam etmek ancak tüm besinlerde olduğu gibi dengeli tüketmek en iyisidir. Risklerden kaçınmak için limon tüketiminden 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamanız önerilir. Bu basit hareketle diş minenizi koruyabilir ve aynı zamanda limonun faydalarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Kuru Meyveler

Kuru kayısı, şeftali ve erik yüksek miktarda doğal şeker içerir ve dişlere yapışabilir. Dişlere yapışan şeker, diş minesine zarar verir. Bu nedenle, onları dengeli bir şekilde yemek ve dişlerinizi günde iki kez fırçalamak en iyisidir. Bu sayede dişlere yapışmış olabilecek tüm kalıntıları ortadan kaldırmış olursunuz.

Krakerler ve Cipsler

Pek çok kişinin bilmediği ve aynı derecede önemli olan bir şey de tuzun şekerle aynı etkiye sahip olduğu için diş minesine verebileceği zarardır. Patates cipsi ve kraker gibi işlenmiş gıdalardaki yüksek miktardaki tuz, diş minesi için çok aşındırıcıdır. Bu tür yiyeceklere çok dikkat etmelisiniz.

Bazı Soslar

Ketçap, sirke ve soya sosu da dişleriniz için en iyi arkadaşlar olmayacaktır. Tüm bu yiyecekler diş minesini lekeler. Kusursuz bir gülüş istiyorsanız bunları çok miktarda tüketmemeniz tavsiye edilir. Bunu yapmak için bu sosların tüketimini azaltın ve yerine çeşitli baharatlar kullanmayı deneyin.

Şekerli Ürünler

Aşırı miktarda şeker içeren ürünler diş minenizin en büyük kabusu haline gelebilir. Bu tür yiyecekler, diş minesini demineralize eder. Şekerli içeceklerin pipetle içilmesi tavsiye edilir. Böylece dişler üzerindeki olumsuz etki çok ani olmaz. Çok şekerli yiyecekler tüketilirse, sonrasında iyi bir durulama önerilir.

Aşırı Sıcak İçecekler

Hem çok sıcak hem de çok soğuk içecekler diş hassasiyetini arttırır ve dişin içindeki kan damarlarını etkiler. Rahatsızlıktan kaçınmak için çok sıcak yiyecek veya içecekler yememek en iyisidir. Diş minesinde veya dişin kendisinde ani değişiklikler önerilmez.

DİŞLERİ BEYAZLATMAK İÇİN EV YAPIMI 3 TARİF

Dişlerinizi beyazlatmak ve daha güzel bir gülüşe sahip olmak için bu 3 tarifi deneyebilirsiniz.

Dişleri Beyazlatmak İçin Portakal

Bazı insanlar dişlerinizi beyazlatmanın en iyi yollarından birinin 45 saniye boyunca portakal kabuğu ile dişlerinizi ovmak olduğunu söylerler. Araştırmalar, farklı portakal kabuğu türlerinin diş beyazlatma yeteneklerine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak asidin mineye zarar verebileceğini unutmayın. Bu yöntemi kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.

Çilek ve Karbonat

Araşitırmalar, karbonat içeren bir diş macunu kullananların diş lekelerini yüksek oranda ortadan kaldırabildiğini doğrulamış olsa da, aynı amaç için çileklerin de kullanılabileceği biliniyor. Küçük çalışmalar, çileğin kahve lekeleri üzerinde dahi beyazlatma etkisi olabileceğini gösteriyor. Ezilmiş çilek ve karbonatı karıştırarak doğal bir macun elde edebilirsiniz. Bu macunu dişlerinize sürerek yaklaşık 20 dakika bekletin ve daha sonra fırçalayın.

Karbonat

Çoğu insan, diş beyazlatmada karbonattan daha iyi bir çare olmadığına inanır. Bu amaçla tek başına karbonat kullanımına ilişkin özel bir veri olmamasına rağmen, araştırmalar, içeriğinde karbonat bulunan diş macunlarının lekeleri daha iyi çıkardığını gösteriyor. Yarım çay kaşığı karbonatı bir bardağa dökün ve diş fırçanızı musluk suyuyla ıslatın. Yapışması için karbonata batırın ve herhangi bir diş macunu gibi fırçalayın.

Çok fazla karbonat kullanırsanız ağzınızda tuzlu veya asitli bir etki yapabilir ama merak etmeyin suyla güzelce çalkaladığınızda hemen geçecektir. Ancak aşırı kullanımı diş minesine zarar verebileceğinden bu işlem çok az yapılmalıdır.