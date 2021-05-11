Diş problemleri farklı hastalıkların habercisi olabilir

Diş eti hastalıklarının bir dizi sistemik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Dilek Mamaklıoğlu, önemli uyarılarda bulundu.

Diş eti hastalıklarına neden olan temel faktörün, mikrobiyal plak tabakası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Dilek Mamaklıoğlu, diş ve kök yüzeylerinden uzaklaştırılmayan diştaşı ve plak tabakasının zamanla dişeti iltihabına ve ardından kemik kaybına neden olduğunu söyledi.

Diş eti hastalıklarının belirtileri arasında diş etlerinde kanama, şişlik ve renk değişikliği bulunduğunu söyleyen Mamaklıoğlu, dişi çevreleyen dokularda aynı değişikliklere neden olan başka durumların da mevcut olduğunu ve bazı sistemik durumların veya hastalıkların belirtilerinin ilk olarak diş etinde görülebileceğini ifade etti.

Mikrobiyal plağa bağlı olmayan diş eti hastalıklarının sistemik hastalıkların belirtileri olabileceğine dikkat çeken Mamaklıoğlu, "Aynı zamanda diş eti dokularıyla sınırlı patolojik değişiklikleri de içerebilir” dedi.

İLK ETKİLENEN BÖLGE AĞIZ BOŞLUĞU OLABİLİYOR

Diş etinde görülen farklılıkların olası nedenlerini sıralayan Mamaklıoğlu, “Genetik veya gelişimsel bozukluklar, bakteri, virüs veya mantar kaynaklı spesifik enfeksiyonlar, immün hastalıklar, deri ve mukoz membranların otoimmün hastalıkları, travmatik lezyonlar veya diş eti renkleşmeleri olabilir. Bu hastalıklarda ağız boşluğu ilk etkilenen bölge olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bazı kanser türlerinde de lezyonların ağız boşluğunda veya diş etinde belirti verebildiğine dikkat çeken Mamaklıoğlu, lezyonların görünümlerinin farklılık gösterebileceğini ve kesin teşhis için alınan biyopsi örneğinin incelemesinin gerekli olduğunu söyledi.

Mamaklıoğlu, diş etinde normalin dışında görünüm veren lezyonların tespit edildiği durumlarda en yakın diş hekiminin ziyaret edilmesi önerisinde bulundu.