Dişlerinizi mahveden 10 alışkanlık

Görünüşte masum sayılabilecek bazı alışkanlıkların vücudun durumu üzerindeki olumsuz etkisini her zaman zamanında fark edemeyebiliyoruz. İşte dişlerinize zarar veren günlük alışkanlıklar.

Sağlıklı bir yaşam tarzı çerçevesinde iyi alışkanlıklar kümesine ait olan her şey vücudun belirli organları veya sistemleri için olumlu olmayabilir. Yani örneğin dişlerinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek faydalı sindirim ipuçları vardır. Ayrıca diş bakımıyla ilgili yaygın tavsiyeler, önce bir doktora danışmadan takip edilirlerse de olumsuz etkileyebilir.

Elbette iyi alışkanlıklardan kurtulmanıza gerek yok ama ağız sağlığınıza zarar vermemek için bunları düzeltebilirsiniz.

Ayrıca sigara içmek gibi zaten sağlıksız olan alışkanlıklardan vazgeçmeniz gerektiğini hatırlatmaya gerek bile yok.

DİŞLERE ZARAR VEREN 10 ALIŞKANLIK

Diş durumunu etkileyebilecek birçok kötü alışkanlık var. Dişlere zarar verebilecek bir dizi kötü alışkanlığı not edelim:

Sigara İçmek

Sigaranın kanser gelişiminde bir faktör olduğu bir sır değil. Sigara içen bir kişinin kanser riski artar. Ayrıca katran tükürük bezlerinin işlevini azaltarak ağız kuruluğuna, ağız bağışıklığının bozulmasına ve bu da ağız mukozasının hastalıklarına yol açar. Bununla birlikte ağız sıvısı, diş minesinin mineralizasyonunda yer alan bir dizi kimyasal element içeren karmaşık bir tampon çözeltidir. Sigara içerken, ağız sıvısı viskoz hale gelir, bu da diş minesinin temizlenmesini zorlaştırır. Bunun sonucunda dişlerde mineralize bir plak görülür, kalınlaşır ve bu da periodontal hasar belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Diş eti kanaması, dişlerin açığa çıkması ve dişlerin sert dokularına zarar vermenin yanı sıra, çürükler görülebilir. Sigara içmenin ortaya çıkardığı en yaygın sorunlarından biri de ağız kokusudur.

Alkol

Alkol almak her halükarda vücuda zararlıdır. Alkol tüketildiğinde, vücuttaki metabolik süreçler bozulur, özellikle kalsiyum metabolizması etkilenir, bu da dişlerin sert dokularının durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü bu element diş minesinin yapısının temelidir.

Zayıf alkollü içecekler olsa dahi pigment içeren maddelerin, asitlerin ve karbonhidratların içeriği, diş minesinin ağrı şeklinde artan duyarlılığı, diş minesinin renginin değişmesi ve diş minesinin beyazlığının bozulması şeklinde kendini gösterebilir. Alkol nedeniyle diş minesinin mineral kaybı, dişlere verilen ciddi hasar nedeniyle daha da karmaşık hale gelecektir. Alkol tüketimi ayrıca bağışıklık sistemine de olumsuz yansır, bu da dudaklarda ve ağız boşluğunda sık görülen döküntüler, periodontal doku hastalıkları ve ağız mukozasında hasara neden olabilir.

Aşırı Karbonhidrat Tüketimi

Karbonhidrat içeren gıdaların çürük gelişimindeki rolü çok yüksektir. Bununla birlikte beslenme uzmanları, modern çağda kişilerin vücutlarının ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla şeker tüketmesinden endişe duyuyor. Bu nedenle obezite, metabolik hastalıklar ve diyabet sıklığının artabileceği öngörülüyor.

Sık atıştırmalıklar, şekerli içeceklerin, meyve sularının, gazlı içeceklerin kullanımı, diş plağının temeli olan mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur ve ağız sıvısının mineral bileşimi bozulur. Sert minerallerin diş dokularında bozulma ve diş çürükleri ile kendini gösterir.

Ayrıca asit içeren yiyecekler, özellikle turunçgiller dişler üzerinde özel bir etkiye sahiptir. Bu meyveler, emaye için aşındırıcı asitler içerir. Portakalların birçok vitamin içerdiği doğrudur, bu yüzden birçok insan portakalları sık sık yemeyi sever. Ama portakal yeme alışkanlığı diş çürümesine neden olabilir. Narenciye tükettikten yarım saat sonra ağzınızı çalkalayın veya dişlerinizi fırçalayın. Ama daha önce bunu yapmayın, aksi takdirde, asit ve diş macunu bileşenlerinin kombinasyonu diş minesi üzerinde zıt, aşındırıcı etkiye sahip olacaktır.

Tırnak ve Çeşitli Nesneler (kalem gibi) Yemek

En yaygın olan bir diğer kötü alışkanlık da tırnak yemektir. Bunun haricinde kalemler ve çeşitli nesnelerin çiğnenmesi ve yenmesi de dişleri etkiler. Birincisi, bunu yapmak iyi değildir, ikincisi, tırnakların altında ve çeşitli nesnelerin üzerinde, bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek mikroorganizmalar ve parazitler olabilir.

Bu süreçte, bir kişi tırnaklarını ısırdığında, bakteriler ağız boşluğuna hareket ederek enfeksiyonlara, tahrişe ve iltihaplanmaya neden olur. Ayrıca bu kötü alışkanlık, ön dişlerin diş minesinde mikro çatlakların oluşmasına neden olabilir.

Tırnak yemek gibi kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için ise damak zevkinize göre hareket etmelisiniz. Modern kozmetik pazarında acı bir tada sahip özel ojeler vardır. Teknik çok basit; sadece tırnağınıza sıvıyı uygulamanız gerekiyor.

Ayrıca bazı kişiler kuru yemişleri ve şekerleri kemirmeyi severler. Bu alışkanlık, dişin travmatik olarak ufalanmasına ve yaralanan dişin ancak dolgu malzemeleri veya ortopedik yapılar yardımıyla toparlanacak düzeye gelmesine neden olur. Merkezi dişlerin kuru yemişleri kemirmeyi seven kişilerde, restorasyon gerektiren bir kusuru oluşur. Ayrıca, kuru yemiş yerken, travmatik ağrılı ve uzun süreli iyileşen yaralar ile kendini gösteren ağız boşluğunun mukoza zarına zarar verebilirsiniz.

Çok Sert veya Yumuşak Diş Fırçaları Kullanmak

Sert fırçalar hassas diş etleri ve dişleri olanlar için tehlikelidir. Sert kıllar mineyi aşındırır ve hassasiyeti artırır. Yumuşak fırçalar plaklı hastalar için uygun değildir. Kahve veya renkli içecekleri seviyorsanız, yumuşak fırçaları tercih etmemeniz daha iyi olur. Herkes için ideal, sentetik kıllara sahip orta sertlikte bir fırça kullanabilirsiniz. Tipik olarak, paketin üst kısmında fırçanın özelliği yer alır.

İyi alışkanlıkların, özellikle de size zarar vermiyorsa, değiştirilmesine gerek yoktur. Ana şey, vücudunuza zarar verirlerse onları zamanında düzeltmektir. Bir fırçayı değiştirmeden önce diş hekiminize danışın, belki size uyan daha esnek bir tedavi seçeneği sunacaktır.

Çiğneme Tembelliği

Diş hekimliğinde, yoğun bir çiğneme yükü gerektirmeyen yumuşak, öğütülmüş yiyecekler yeme alışkanlığı anlamına gelen çiğneme tembelliği terimi de dişler için önemlidir. Daha sıklıkla, alışkanlık çocuklukta kazanılır ve bu da çiğneme zorluğu gelişimine neden olur.

Yumuşak yiyecekler yerken, düzensiz diş oluşumu olasılığı ile birlikte yumuşak yiyecekler ağız boşluğunun kendi kendini temizleme işlemlerini azaltır. Sonuç olarak diş plağı oluşumu artar, diş çürüğü ve periodontal doku hastalıklarının gelişiminde ana faktörlerden biri olan ağız hijyeni seviyesi azalır. Bu alışkanlıkla mücadelenin ana yöntemi, çocuğun doğru beslenmesi ve sert gıdaların bebek (sert meyveler, sebzeler, et) beslenmesine sürekli olarak eklenmesi, çiğneme kas grubunun özel jimnastik ile güçlendirilmesidir.

Uyku Alışkanlıkları

Uyku sırasında, çenenin altına bir el koymak, sürekli bir tarafta veya belirli bir pozisyonda uyumak da dişler için zararlıdır. Vücudun uykuda uygunsuz pozisyonu, özellikle yüksek konumlu bir yastık, alt çenenin büyümesinde yavaşlamaya yol açar. Çene gelişmezse, dişlerin çene üzerindeki normal pozisyonun oluşamaz ve dişler düzensiz olur.

Kötü alışkanlığın bir başka çeşidi, uyku sırasında başın arkaya atılıp ağız açık olarak uyumaktır. Ayrıca alt çene gelişimindeki sorunları da tehdit eder.

Önleme yeterince basittir. Özellikle çocukları erken yaşta gözlemleyin, uyku sırasında pozisyonunu izleyin. Bebeğinizin yaşı ve boyutu için doğru yastığı bulun. Bir yaşına kadar, bir çocuğun ince bir rulo yerleştirerek yastıksız uyuması önerilir.

Dil, Yanak, Dudak Emme

Bu alışkanlık çocuklukta, daha sık olarak bebek veya emzik kesildikten sonra kendini gösterir. Çocuğu dikkatlice izlemek gerekir, emziği yanağı, dudağı, dili, parmağı, eliyle kolayca değiştirebilir, hatta bazen ayağını ağzına sokmayı bile deneyebilir. Bu alışkanlıkların her biri, değişen şiddette diş sorunlarına neden olabilir.

Yanak emme alışkanlığı yetişkinlikte de ortaya çıkabilir. Karakteristik emme hareketleri vardır, kişi yanağını veya dilini emebilir. Yanaklardaki ağız boşluğunu incelerken emme yeri fark edilebilir. Bu, iltihaplanmaya yol açan kalıcı bir yaralanmadır.

Bu alışkanlıkların en zararlısı parmak emmedir. Ağız boşluğunda sürekli yabancı cisim varlığı, dişler üzerinde sürekli basınç, bir kusur oluşumuna yol açar. Özellikle çocuklukta periodontal dokular (dişin bulunduğu ve tutulduğu yer) çok esnektir ve sabit basınçla dişler farklı bir şekilde konum alır. Bir parmak veya diğer nesneler çene bölgesine sabit bir baskı uygular. Başparmak emme alışkanlığı en yaygın olanıdır, bu kötü alışkanlıkla birlikte üst çenenin kesici dişleri doğru şekilde büyüyemez ve üst dudağa doğru öne doğru çıkıntı yapar. Bu nedenle üst ve alt çene arasında herhangi bir kapanma olmaz ve bu da burundan nefes almak yerine ağızdan nefes alınmasına neden olur. Daha sonra, alt kesici dişler kusuru değiştirmeye çalışarak ileriye doğru hareket eder.

Bu tür durumlar psikolojik düzeltme gerektirir. Bazı durumlarda, örneğin dudak emmeyle mücadele etmek için daha sert önlemlere başvurulabilir. Dudaklarınıza çeşitli organik yağlar gibi tatsız bir madde sürebilirsiniz. Kişi birkaç kez tattıktan sonra bu kötü alışkanlıktan vazgeçecektir.

Parmak emme için de dudaklarla aynı tekniği kullanın, parmaklarınıza zayıf bir hardal çözeltisi sürebilir, sarımsak veya soğan suyu da kullanabilirsiniz.

Dişlere Kürdan Sokmak

Unutulmamalıdır ki kürdan son çare olarak kullanılabilir. Neden bir kürdana ihtiyacınız var? Dişlerinizin arasına bir şey mi sıkıştı? Çeşitli hijyen ürünlerini önerecek, profesyonel hijyen uygulayacak ve ağız boşluğunuza nasıl düzgün bakacağınızı öğretecek bir diş hekimine gitmek daha iyi değil mi?

Ayrıca yiyecekleri daha derine itme riski olduğu için de kürdan kullanımı zararlıdır. Daha derine giren yiyeceği çıkarmak artık mümkün değildir ve yiyecek kalıntıları bakteri gelişimi ve çürüklerin ortaya çıkması için mükemmel bir ortam haline gelir. Bu nedenle, yemekten sonra ağzınızı çalkalamak, ondan kurtulmanıza yardımcı olmak için en iyisidir.

Bilgisayar Başında Uzun Zaman Geçirmek

Uzmanlar, bilgisayar çürüğünün bir gerçek olduğunu onayladı. Bilgisayar kullanıcılarının (öncelikle programcıların) dişlerindeki aktif hasarın nedeninin, uygun olmayan bir yaşam tarzı veya elektromanyetik radyasyona maruz kalma olabileceği varsayılmaktadır.

Çoğu uzman, asıl zararın doğru beslenme, bakım ve dinlenme için saatlerce kesintisiz bir bilgisayar monitörü önünde durmak olduğuna inanıyor. Çoğu programcı genellikle dişlerini fırçalamayı unutur ve atıştırmalıkları ve tatlıları aşırı tüketebilir. Bilgisayar kullanıcıları giderek daha fazla diş çürümesinden şikayetçidir.

Hastalıklarının belirtileri, biraz farklıdır. Bilgisayar çürükleri, dişlerin koyu (bazen siyah) bir renge bürünmesi ile karakterize edilir ve daha sıklıkla yüzeyinde ortaya çıkar.