Diyabetlilerin beslenirken izlemesi gereken 4 altın kural

Son zamanların en yaygın hastalığı haline gelen diyabetle mücadelede, beslenme şeklinde yapacağınız bazı değişiklikler sayesinde hastalığı kontrol altında tutmak mümkün!l

Düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet oranı, yüksek gelirli ülkelere kıyasla keskin bir artış göstermiştir. Diyabet, vücut tarafından zayıf glikoz regülasyonu nedeniyle yüksek kan şekeri seviyelerine neden olan metabolik bir hastalıktır. Fazla glikoz vücutta uzun süre kalır ve kalp hastalığı, felç, böbrek ve göz sorunları gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar dahil bir dizi tıbbi soruna neden olur.

Diyabet iki nedenden dolayı oluşur; biri vücudun yeterince insülin üretmemesi, ikincisi ise vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamamasıdır. İnsülin, kan şekerini düzenleyen bir hormondur ve insülinin yokluğu veya etkisiz kullanılması, kan şekerinin veya kan şekerinin yükselmesine neden olur.

Doğru beslenme, kan şekeri seviyenizi hedeflenen aralıkta tutmak için kritik bir rol oynar. Aynı zamanda şeker hastalığının komplikasyonlarını da önler. İşte, şeker hastaları için sağlıklı beslenme kuralları;

1. KARBONHİDRAT TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

Yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler sindirime uğradığında şeker açığa çıkara ve şekerinizin yükselmesini sağlar. Özellikle işlem görmüş un içeriyorsa, glisemik indeksi de o kadar yüksek olur. Meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, süt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri gibi sağlıklı karbonhidratları seçin.

2. LİF BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Lif açısından zengin besinler sindiriminizi düzenler ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur. Sebzeler, meyveler, sert kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller diyet lifi açısından zenginken, somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi kalp-sağlıklı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ancak, fırında veya ızgarada hazırlayın.

3. İYİ YAĞLARI DİYETİNİZE DAHİL EDİN

İyi yağlar, diyetinize dahil edilmesi gereken bir diğer önemli bileşendir. Fındık, avokado, kanola, zeytin ve yerfıstığı yağları dahil tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar bakımından zengin gıdalar kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir.

4. ÖĞÜNLERİNİZİ KÜÇÜK PARÇALARA AYIRIN

Bir diyabet diyeti, orta derecede sağlıklı yiyecekler yemek ve düzenli yemek saatlerine bağlı kalmak anlamına gelir. Meyveler, sebzeler ve lif açısından zengin bir diyetin ayrıca kardiyovasküler hastalık ve belirli kanser türleri riskinizi azaltması muhtemeldir. Ayrıca, az yağlı süt ürünleri gelecekte düşük kemik kütlesi riskinizi azaltabilir.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİN GRUPLARI

Diyabet, tıkanmış ve sertleşmiş arterlerin gelişimini hızlandırarak kalp hastalığı ve felç riskini artırır. Doymuş yağlar, trans yağlar, sodyum ve kolesterol içeriği yüksek gıdalar, kalp-sağlıklı beslenme hedefinize karşı çalışabilir. Aynı şekilde, şeker yüklü yiyecek veya içeceklerin yanı sıra alkol tüketimini de sınırlayın.

Yüksek yağlı süt ürünleri ve tereyağı, sığır eti, sosisli sandviç, sosis ve pastırma gibi hayvansal proteinler, kaçınılması gereken bazı doymuş yağ örnekleridir. Aynı şekilde, işlenmiş gıdalar, fırınlanmış ürünler, katı margarinler ve çubuk margarinler de trans yağda yüksektir. Yüksek kolesterol kaynakları arasında yüksek yağlı süt ürünleri ve yüksek yağlı hayvansal proteinler, yumurta sarısı, karaciğer ve diğer organ etleri bulunur.

Sağlıklı bir beslenme planı, doğru beslenmeyi sağlar ve kan şekeri seviyenizi kontrol etmeye yardımcı olur, kilonuzu yönetir ve yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini kontrol eder. Ayrıca ekstra kalori ve yağ, kan şekerinde istenmeyen bir artışa neden olur ve bu da kontrol altında tutulmadığı takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Sağlıklı yiyecek seçimleri yapmanın yanı sıra, yeme alışkanlıklarınızı takip etmek de kan şekeri seviyenizi güvenli aralıkta tutmada rol oynar.