Diyarbakır’da evlat hasreti çeken çift, ikiz gebelik müjdesi aldı

Mikro tese ameliyatının gerçekleştirilmesinin ardından PRP, akupunktur ve tüp bebek tedavisi alan Erkmen çifti, 4 yıllık evlat hasretinin ardından ikiz bebek müjdesi aldı.

Diyarbakır’da ikamet eden Tuba (31) ve Mehmet Erkmen (28) çiftinin, 4 yıldır evlat hasreti sona erdi.

Mikro tese ameliyatı gerçekleştirilmesinin ardından PRP, akupunktur ve tüp bebek tedavisi ile üçlü kombine tamamlanan çift, test günü müjdeyi aldı.

Erkmen çifti, ikiz gebelik haberi ile mutluluk gözyaşları döktü.

“AZOSPERMİ HASTASISIN DEDİLER”

Baba olma müjdesi alan ve mikro tese ameliyatı ile başarıya ulaşan Mehmet Erkmen, daha önce çocuk sahibi olamayacaklarını duyunca dünyası başına yıkıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 yıl önce hastaneye gittim azospermi hastasısın dediler. Çocuğumun olmayacağını söyleyince tüm dünyam başıma yıkıldı.





“İNŞALLAH DARISI OLMAYANLARIN BAŞINA”

Aldığım tedaviler sonucu Rabbim bana nasip etti. İnşallah darısı olmayanların başına. Çocuk olmadığı için arada problemler oluyordu.”

Birçok yere gittiklerini, hepsinden olumsuz sonuç aldıklarını belirten Tuba Erkmen ise çocuk sahibi olamadıkları için umutları tükenmişken ikiz gebelik haberini aldıklarını söyledi.