Diyet dostu DARI nın faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

Çoğunlukla kuş yemi olarak kullanılan darı insan oğlunun sağlıklı olabilmesi için gerekli olan diyet lifi, protein, mineral, vitamin ve antioksidanlar açısından zengin bir tahıldır.

Darı, boyutu küçük, yuvarlak şekilli, beyaz, gri, sarı ya da kırmızı renklerde bulunabilen glütensiz bir tohumdur. Darı mutfak perspektifinde değerlendirildiğinde tahıl olarak kategorize edilir. İlk olarak Kuzey Afrika’dan geldiği düşünülmektedir ve tarih öncesi zamanlardan beri tüketilmektedir. Çoğunlukla kuş yemi olarak kullanılan darı insan oğlunun sağlıklı olabilmesi için gerekli olan diyet lifi, protein, mineral, vitamin ve antioksidanların yeterli seviyelerine sahip olması sebebiyle fonksiyonel bir gıda olarak kabul edilmektedir. Ayrıca darının, vücutta yağ emilim oranını, kolesterolü, kalp hastalığı riskini ve tansiyonu azaltıcı özellikleri sayesinde kalp damar hastalıkları ve kanser için koruyucu etkileri olduğu da bilimsel olarak açıklanmıştır. İnci darı, kuraklığa en dayanıklı tahıllardan biri olduğu için çok daha yaygın olarak yetiştirilmektedir. Türiye'de en çok darı yetiştirilen iller, sırası ile; Urfa, Diyarbakır, Zonguldak, Muğla, Siirt, Aydın, Hatay, Bitlis ve Adıyaman'dır.

Darı diyetlerimizde kesinlikle önemli bir yeri hak eden eski bir tahıldır. Darı hemen hemen her diyet için harika bir gıdadır. Protein, lif açısından zengindir ve glütensiz ve diyabetik diyetler için uygundur. Genellikle kinoa, yulaf ezmesi veya arpa gibi daha popüler tahıllar tarafından gölgede bırakılsa da, bu mısır benzeri yüksek lifli tohum tanesi besin deposudur. Yulaf ezmesi yemekten yorulduğunuzu düşünüyorsanız, bu eski tahılı biraz çeşitlilik için diyetinize ekleyebilirsiniz.

Darı doğal olarak glütensizdir, bir mısır çekirdeğine benzer ve tatlı hafif bir tada sahiptir. Dokusuna gelince, kuskusun yumuşaklığına sahiptir ve kinoadan biraz daha yoğundur. Çoğu tarifin lezzetini değiştirmediği için darı gerçekten çok yönlüdür ve çeşitli tariflere dahil edilmesi kolaydır. Diyet programınıza eklemek için ekonomik seçenekler arıyorsanız darıya mutlaka şans verin.

Darının zengin besin içeriği;

Diğer tam tahıllar gibi, darı da besinsel faydalarla doludur. Bir fincan pişmiş darı, 6 gram protein ve 2 gram lif içerir. Aynı zamanda iyi bir folat, B vitaminleri, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve demir gibi mineraller kaynağıdır. Çözünmeyen lif içeriği "bağırsak mikrobiyomunda iyi bakterileri besleyen" bir prebiyotik görevi gördüğünden, darının lif ve protein kombinasyonu sağlıklı sindirimi destekler. Ayrıca yapılan araştırmalarda darı yemek ile vücutta oksijen taşıyan demir açısından zengin protein olan hemoglobinin yüksek seviyeleri arasında bir bağlantı tespit edilmiştir. Düzenli olarak darı yemenin, dünya çapındaki anemi vakalarının %50'sinden sorumlu olan demir eksikliği anemisini azaltabileceği düşünülmektedir. Darı, diğer tahıllarla karşılaştırıldığında, nispeten düşük glisemik indeksli, sağlıklı kan şekeri seviyelerini destekleyen son derece faydalı bir gıdadır.

Diyetlerin popüler tahılı Kinoa ve Darı arasındaki fark ve benzerlikler;

Darı görüntü itibari ile kinoaya benzerlik göstersede kinoa ve darı arasındaki en büyük fark, amino asit profilleri ve pH seviyeleridir. Dokuz esansiyel asidin tümü kinoada bulunur, bu da onu tam bir protein yapar , darının tam bir protein olması için chia veya keten tohumu gibi başka bir tahıl veya tohumla eşleştirilmesi gerekir. Bu tahılların pH'ına gelince, kinoa asidik, darı ise alkalidir. Bu nedenle, hassas mide ve bağırsaklarınız varsa, sindirimi daha kolay olduğu için kinoa yerine darı tüketmeniz faydanıza olacaktır. Bazı yönlerden farklı olsa da, darı ve kinoa'nın da birkaç benzerliğide vardır. Her ikisi de doğal olarak glütensizdir ve tam tahıl olarak kabul edilir. Hem kinoa hem de darı prebiyotik özelliklere sahip olduğundan, iyi bağırsak sağlığını desteklemek için harikadırlar.

Peki darı nasıl pişer?

Darı da tıpkı kinoa ve pirinç gibi çok yönlülüğe sahiptir. Herhangi bir öğünü tamamlamak için harika bir sağlıklı karbonhidrat veya tahıl seçeneğidir. Darı unu, çok amaçlı unun yerine geçmese de, lif ve protein içeriğini artırmak için tariflere harika bir katkı olabilir. Ekmekleri ve diğer unlu mamulleri yapmak için darı öğüterek besleyici, glütensiz bir un elde edebiliriz.