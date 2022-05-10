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    Diyet efsanelerine son: Sağlıklı zayıflamanın 5 altın kuralı

    Bıktırıcı ve uzun süren diyetlerle kilo vermenin zorlaştığını belirten Dr. Gülsüm Kartal, sağlıklı zayıflama için 5 altın kuralı Ensonhaber.com’a anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:14
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    Diyet efsanelerine son: Sağlıklı zayıflamanın 5 altın kuralı

    Hareketsiz yaşam ve yüksek kalorili yiyeceklere ulaşmanın kolaylığı nedeniyle, obezite tüm dünyada artış gösterdi.

    Ayrıca medyanın dayattığı ideal görünüm, kilo takıntılarını da sağlıksız diyet uygulamalarını beraberinde getirdi.

    Bilinenin aksine sık sık ve az yemenin yanlış bir uygulama olduğunu belirten Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Sık sık yemek insülin salınımına neden olur"

    Bu yöntemin insülin direncini artırdığını belirten Dr. Kartal, “Sık sık yenen besinler, pankreasımızda sürekli insülin salınımına neden olur. Pankreasımız yorulur, dokularımız insüline karşı duyarsız hale gelir. Bu da insülin direncini ve diyetlerin sonunda neden kilo verilmediğini açıklamaktadır.” dedi.

    Diyet efsanelerine son: Sağlıklı zayıflamanın 5 altın kuralı #1

    Zayıflamanın 5 altın kuralı

    Sağlıklı zayıflamak adına 5 altın kural olduğunu belirten Dr. Kartal, bu yöntemleri şöyle sıraladı:

    1. Ne yediğimizi ve içtiğimizi kesinlikle bilmeliyiz. Düşük kalorili yiyeceklere yönelmeliyiz. Özellikle meyve sebzeden oluşan ve proteinle desteklenen diyetlerin, midemizi daha dolu tutar, açlık merkezini kandırarak daha uzun süre tok hissettirir.

    2. Lif açısından zengin besinler tercih edilmeli. Lifler bağırsakta faydalı bakterilerin artmasına, tokluk hisseni uzun süre tutarak az kalori alımına destek olur. Akdeniz tipi beslenme lifli gıdalar açısından oldukça zengin bir beslenme türüdür.

    3. Hafta 1 gün oruç tutulabilir. Hatta beslenme düzeni, aralıklı oruç düzenine göre ayarlanabilir.

    4. Uyku düzeni oldukça önemlidir. Günde 6 saatten az uyuyanların, günde 8 saat uyuyanlardan daha kilolu oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca uyku sırasında açlık ve tokluk hormonlarının daha sağlıklı salgılandığı saptanmıştır. Uykusuzluk stres hormonlarında yükselmeye neden olmaktadır.

    5. Son olarak hareket etmeye özen gösterilmeli. Günde 8-10 bin adım yürüyüş yapmak sağlığımız açısından oldukça önemlidir.

    Diyet efsanelerine son: Sağlıklı zayıflamanın 5 altın kuralı #2


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