Diyetinize turp eklemek için 10 sağlıklı neden

Pek popüler olmasalar da sağlık faydalarıyla dikkat çeken turplar en sağlıklı sebzelerden biridir. Turpların besin değerlerini ve en etkileyici sağlık yararlarını yakından inceledik.

Turp, etkileyici bir besin profili ile harika bir kök sebzedir. Turplar, özellikle 'sağlıklı beslenme trendleri' arasında popüler sebzeler arasında değildir, ancak en sağlıklı sebzelerden biridir. Turplar, sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilecek bir dizi vitamin, mineral ve besin ögesi içerir.

Turplar pek çok farklı şekilde tüketilebilir; turşu haline getirilebilir, sandviçlerde kullanılabilir, sebzelerle karışık bir halde kavrulabilir veya keskin bir tat için yemeklere eklenebilir. Turp yemenin en popüler yolu salatada yemektir.

Turplar, türüne ve olgunlaşmaları için geçen süreye bağlı olarak boyut, renk ve tat bakımından değişiklik gösterir.

TURP BESİN DEĞERLERİ

Turpların tadının bu kadar keskin ve acı olmasının nedeni, besin bakımından zengin olmalarıdır. Turplar, besinlerle dolu kabak ve yeşil yapraklı sebzeler gibi diğer sebzelerle karşılaştırıldığında mükemmel besin değerine sahiptir. Turplar ayrıca Geleneksel Çin tıbbında boğaz ağrısı, safra bozuklukları ve iltihaplanma gibi hastalıkları tedavi etmek için de kullanılır.

Turp, olağanüstü bir besin profiline sahiptir ve bir sürü iyileştirici sağlık yararı sunar. 120 gram kadar çiğ turp (1 küçük boy) sadece 19 kalori, 0.8 gram protein, 4 gram karbonhidrat, 1.9 gram lif içerirken, neredeyse hiç yağ içermez. Bu da turpları, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilebilecek mükemmel bir sebze haline getiriyor.

C vitamini ile güçlendirilmiş turp, günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 14'ünü karşılar. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, vücuttaki serbest radikalleri temizler ve yaşlanma, kötü yaşam tarzı ve çevresel toksinlerin neden olduğu hücre hasarını önler. Bunların yanı sıra C vitamini açısından zengin besinler, kollajen üretimini artırarak cilt ve damar sağlığını destekler.

Turp ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin sentezine yardımcı olan ve DNA ve RNA süreci için hayati önem taşıyan folat gibi kayda değer miktarda B vitamini içerir. Özellikle B6 vitamini açısından zengindir. Piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini, vücutta başta metabolizma olmak üzere çok sayıda enzim reaksiyonu için gereklidir.

Turplar yrıca kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve potasyum gibi bol miktarda mineral içerir. Turp, içerdiği potasyum ile vücut sıvılarını dengede tutar ve düzenler. Ayrıca kalbin elektriksel aktivitesini ve tüm sinir sisteminin fonksiyonunu destekler.

100 gram çiğ turp besin değerleri:

Enerji: 16 kalori

Protein: 0.6 g

Yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 3.4 g

Lif: 1.6 g

Kalsiyum: 25 mg

Sodyum:39 mg

Potasyum: 233 mg





TURPUN SAĞLIĞA 10 FAYDASI

Turpların besin değerleri çok çeşitlidir ve sağlık üzerinde derin bir etkiye sahip olabilecek geniş bir besin yelpazesine sahiptir. Folattan kükürt bileşiklerine kadar, turplar vücutta birçok farklı şeyi etkiler ve sağlıklı bir metabolizmaya katkıda bulunabilir.

Bu kök sebzenin faydalarından bazılarına bir göz atalım:

Antikanser Özellik

Turp, turpgil sebzelerde bulunan kükürt içeren bileşikler olan glukozinolatlar içerir. Bu bileşikler, hücrelerinizi kansere neden olabilecek genetik mutasyonlardan korur. Ayrıca gelecekte kanserli hücrelere dönüşme potansiyeline sahip hücrelerin ortadan kaldırılmasına da yardımcı olabilirler. Glukozinolatlar, hücreleri kansere neden olan genetik mutasyonlardan koruma ve aynı zamanda tümör hücrelerinin büyümesini önleme potansiyeline sahiptir.

Diyetinize turp eklemek özellikle kolon, mide, bağırsak, ağız ve böbrek kanserleri gibi farklı kanser türleri ile savaşmanıza yardımcı olabilir . Bu, glukozinolatların yanı sıra güçlü antioksidanlar olan C vitamini, folik asit ve antosiyaninlerin varlığından kaynaklanmaktadır.

Karaciğer Sağlığını Destekler

Turplardaki bitki bileşiklerinin hazinesi, karaciğer fonksiyonunu ve sağlığını iyileştirmede büyük ölçüde faydalıdır. Çalışmalar, beyaz turp özlerinin karaciğeri hepatoksisiteye karşı koruduğunu göstermiştir. Bunun dışında siyah turp suyu, safra kesesi taşlarından kurtulmak için doğal bir çare olarak kullanılırken, aynı zamanda trigliserit seviyelerini düşürür ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini yükseltir.

Sindirim Sağlığını Geliştirir

Diyet lifi açısından zengin olan turplar, sindirim sağlığı için harikadır. Yüksek lifli bir diyet, atığın bağırsaklar yoluyla hareket etmesine yardımcı olarak kabızlığı önler. Lif içeriğinin haricinde çalışmalar, turp suyunun bağırsak dokularını koruyarak ve mukozal bariyeri güçlendirerek mide ülserlerini önlemede değerli olduğunu ortaya koydu. Mukozal bariyer, sindirim sistemini ülserlere ve iltihaplanmaya yol açabilecek patojenlere ve toksinlere karşı korumak için çalışır. Bunların yanında safra salgılanmasını düzenler, karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur.

Kalp Sağlığını Artırır

Turplar, anti-enflamatuar özelliklere sahip olan ve kalp hastalıkları riskini azaltan önemli miktarda antosiyanin içerirler. Turptaki antosiyanin, oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak metabolitlerin dolaşımını kolaylaştırır ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeyi sağlar. Antosiyaninler ayrıca periferik arter hastalığı, kalp yetmezliği ve hatta böbrek hastalıkları gibi diğer etkileri kontrol etmeye de yardımcı olurlar. Bunun dışında turplar ayrıca kalp işleyişini destekleyen ve kalp sağlığını iyileştiren C vitamini, potasyum, çinko ve flavonoidler gibi kalp dostu besinler ile doludur.

Kan Şekerini Düzenlemeye Yardımcı Olur

Prediyabetiniz veya kan şekeri sorunlarınız varsa, turp tüketmek kan şekerini düzenlemeye ve tip 2 diyabeti önlemeye yardımcı olabilir. Turplar, bağışıklık sistemi işlevini artırabilen, glikoz alımını iyileştiren ve kan şekerini düşüren anti-diyabetik özellikler içerir. Turp tüketimi, düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekeri seviyelerini etkilemez.

Bir çalışma, turpların doğrudan insülin tepkisini ve glikoz metabolizmasını iyileştirdiğini göstermiştir. Adiponektin, kandaki glikoz seviyelerinin düşürülmesinde rol oynayan bir hormondur. Turplar, adiponektin ve glikoz homeostazının (hücrenin var oaln koşullara karşı kendi dengesini koruma çabası) düzenlenmesinde rol oynayan diğer hormonları düzenleyen bileşikler içerir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Turptaki güçlü antioksidanlardan biri olan C vitamini, sizi soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunlardan korur ve güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olur. Bu harika kök sebze, serbest radikal hasarıyla mücadele eder, iltihabı azaltır ve alerjileri hafifletir. Turpların güçlü anti-konjestif özellikleri, solunum yolundaki tıkanıklığı azaltmada faydalıdır, burun, boğaz ve nefes borusunun sağlığını destekler. Bunların yanı sıra tüberküloz tedavisinde, fazla mukustan kurtulmada ve boğaz ağrılarını yatıştırmada geleneksel bir ilaç olarak kullanılmış ve sinüsleri temizleyerek tıkanıklığı hafifletmiştir.

Tansiyonu Düşürür

Potasyum, vücuttaki sıvıları dengeleyebilen düzenleyici özelliklere sahiptir. Potasyum, kan basıncı üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir ve böbreklerin işlevi sayesinde kan basıncını etkili bir şekilde normal bir düzeye indirebilir. Turplar yüksek düzeyde potasyum içerir ve hipertansiyonu olanlar için kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra turp, kan akışını dar bir kanala zorlamak yerine kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Vücudu Nemlendirir

Vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli sıvı almak önemlidir. Yetersiz sıvı alımı, zayıf cilt görünümüne, baş ağrısına, sık hastalıklara ve şeker isteklerine neden olabilir. Turpların su içeriği çok yüksektir. turpların yaklaşık yüzde 93'ü sudan oluşur ve bu, yüzde 95'i su olan bir salatalığın neredeyse aynısıdır. Günlük öğünlerinize turp eklemek ve önerilen miktarda su içmek, ihtiyacınız olan sıvı miktarını almanızı sağlayacaktır.

Turp sadece vücudu aşırı derecede nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cilt sağlığını da destekler. İçerdiği C vitamini ile cildin, kemiklerin ve diğer bağ dokularının yapısını oluşturan bir besin olan kolajen oluşumuna yardımcı olarak cildin elastikiyetini artırır. Buna ek olarak, serbest radikallere karşı savaşır ve cilt için bir UV koruması sağlar.

İdrar Yolu Enfeksiyonu İçin İyidir

Turplar doğası gereği idrar söktürücüdür ve idrar çıkışını artırma potansiyeline sahiptir. Turpların idrar söktürücü özellikleri vardır ve bu nedenle idrar üretimini uyararak böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta biriken fazla toksinlerin atılmasında etkili olurken, böylelikle böbrek ve idrar yolundaki enfeksiyonları önler. Ayrıca turp suyu iltihabı iyileştirmede etkilidir ve idrara çıkma sırasında yanma hissini azaltır. Turp, idrar üretimini uyararak, üriner sistemde veya böbreklerde herhangi bir enfeksiyonun önlenmesine ve ayrıca diğer böbrek rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Sarılığa İyi Gelir

Turp, sarılık için doğal bir çare olarak kabul edilir ve bu konuda turp yaprakları oldukça yararlıdır. Turp suyu, güçlü bir detoks etkisine sahip olduğu ve toksinleri ortadan kaldırmaya ve böylece kanı arındırmaya yardımcı olduğu için sarılık sorununa iyi gelebilir. Turpun sarılık kontrolünde faydalı olduğu bilinmektedir. Turp ayrıca kanda dolaan oksijen miktarını artırarak sarılıktan muzdarip kişilerde kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önlemeye yardımcı olur.