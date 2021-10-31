Uzmanlar, makul miktarda sızma zeytinyağının sağlık için çok faydalı olduğu konusunda hemfikir. İşte zeytinyağının sağlığa faydaları ve doğru kullanım için ipuçları.

Zeytinyağı vücut için oldukça değerlidir. Önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olarak kabul edilir. Sızma zeytinyağı A, D, E ve K vitaminleri, antioksidanlar, omega 3 ve omega 6, polifenoller ve linoleik asit içerir.

Zeytinyağının ana sırrı, insan vücudu tarafından kolayca emilmesidir. Yüksek miktarda antioksidan ve E vitamini içerir, bu da K ve A vitaminlerinin emilmesine yardımcı olur.

Her şeyde olduğu gibi zeytinyağı tüketiminde de ölçü önemlidir. Kalorisi yüksek bir ürün olduğu için (100 gr zeytinyağı 900 kalori içerir), günde iki yemek kaşığından (150 kalori) fazla tüketilmesi istenmeyen bir durumdur.

ZEYTİNYAĞININ 8 FAYDASI

Dünyanın dört bir yanındaki beslenme uzmanları son yıllarda zeytinyağına özellikle dikkat çekiyor. Sıcak ve soğuk yemekler hazırlamak için kullanılabilen zeytinyağı, faydalı özelliklerine ek olarak harika bir aroma ve tada sahiptir.

İşte diyetinize zeytinyağı eklemek için 8 neden:

Tekli doymamış yağlar açısından zengindir

Zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağlar içerir. Ancak hepsinden önemlisi, toplam bileşimin yüzde 73'ünü oluşturan tekli doymamış oleik asit içerir.

Çalışmalar, oleik asitin iltihabı azalttığını ve kanserin önlenmesi üzerinde bir etkisi olabileceğini doğrulamaktadır. Ek olarak, tekli doymamış yağlar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, bu nedenle yağ, kızartma sırasında bile sağlıklı kalabilir.

Nadir bulunan antioksidanlar içerir

Sızma zeytinyağı çok besleyicidir. Esansiyel yağ asitlerine ek olarak, K ve E vitaminlerinin yanı sıra kronik hastalık riskini azaltan güçlü antioksidanlar içerir. İltihapla savaşırlar ve kan kolesterolünü oksidasyondan koruyarak kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olurlar.

İltihap önleyici özelliklere sahiptir

Vücuttaki kronik inflamasyon diyabet, artrit ve Alzheimer hastalığına yol açabilir. Zeytinyağı içeriğindeki oleocanthal sayesinde iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar gibi davranan bir antioksidandır. Araştırmalar, zeytinyağı antioksidanlarının iltihaplanmaya neden olan proteinleri ve genleri baskılayabildiğini gösteriyor.

Artritle savaşmaya yardımcı olur

Romatoid artrit, vücuttaki sağlıklı hücrelerin etkilendiği ve eklemlerin tahrip olduğu otoimmün bir hastalıktır. Yemeklere zeytinyağı eklemek oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Uzmanlar onu balık yağı ile birleştirmeyi tavsiye ediyor, bu karışım eklemleri güçlendirir, ağrıyı hafifletir ve artritte el sertliğini azaltır.

Diyabet riskini azaltır

Uzmanlar, zeytinyağının kan şekeri ve insülin duyarlılığı üzerinde faydalı etkileri olduğuna inanıyor. Bu, Akdeniz diyetinin tip 2 diyabet geliştirme riskini yüzde 40'tan fazla azalttığını gösteren 418 kişilik bir çalışma ile doğrulanmıştır.

Zayıflamaya yardımcı olur

Diyetteki yağ miktarı kesinlikle sınırlandırılmalıdır. Bununla birlikte, beslenme uzmanları, zeytinyağı açısından zengin Akdeniz diyetini, zayıflama ve sağlık için en faydalı ve etkili olanlardan biri olarak görüyorlar. 30 ay süren bir deneyde, günde yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi yemeklerine zeytinyağı ekledi. Sadece sağlıklarını iyileştirmekle kalmadılar, bazıları kilo da verdi.

İnmeyi önlemeye yardımcı olur

Gelişmiş ülkelerde inme, kalp yetmezliğinden sonra ikinci en yaygın ölüm nedenidir. 841 bin kişiyi kapsayan 32 çalışmada, zeytinyağının inme riskini azaltabilecek tek tekli doymamış yağ kaynağı olduğu görüldü.

Antibakteriyel etkiye sahiptir

Zeytinyağı, mide ülserlerinin yaygın bir nedeni olan Helicobacter pylori de dahil olmak üzere zararlı bakterileri bastırır. Zeytinyağının bu bakterinin 8 suşuyla savaştığı bilinmektedir. Bunlardan üçü antibiyotiklere bile dirençlidir. Enfeksiyonla savaşmak için uzmanlar günde 30 gr zeytinyağı yemeyi tavsiye ediyor.

ZEYTİNYAĞI NASIL SEÇİLİR?

Zeytinyağı çeşidi yemek pişirmede önemlidir. Örneğin, kızartma için belirgin bir aromaya sahip yağ, haşlama için daha sofistike bir koku önerilir.

Zeytinyağında asitlik ne kadar düşükse, aroması o kadar sofistike kabul edilir. Doğru seçimi yapmak için etiketlere dikkat edin. Filtrelenmemiş/sızma zeytinyağı en iyisi olarak kabul edilir. Tipik olarak etiketlerde filtrelenmemiş, filtre edilmemiş, sızma zeytinyağı olarak geçer.

Tüm faydalı eser elementler ve vitaminler, minimum işleme maruz kalan gıdalarda depolanır. Bu nedenle işlem görmemiş yağ tercihi daha sağlıklıdır.,

Sızma zeytinyağında zeytinlerdeki antioksidanlar ve biyolojik olarak aktif maddeler korunur. Ayrıca, ürünün şişesi sızma işaretiyle işaretlenmiştir, ancak içeriği rafine yağlarla seyreltilebilir. Etikette belirtilen bileşime ve kalite belgesine dikkat edin.

İşleme yöntemine ve zeytin çeşidine bağlı olarak yağın rengi farklı olabilir. Açık altından koyu yeşile kadar değişir. Zeytinyağının tadı tatlımsı, ekşi, tuzlu veya hafif acı bir tat ile zengindir. Acı, sirke veya metalik tat, sululuk, karakteristik aroma eksikliği fark ederseniz, bu yağ yüksek kalitede değildir.

Yağın kalitesini ve faydalı özelliklerini korumak için koyu renkli cam kaplar en uygun olarak kabul edilir. Zeytinyağının buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Zeytinler genellikle kış aylarında, Aralık'tan Şubat'a kadar hasat edilirler. Erken hasat, belirgin bir kokuya ve yeşilimsi bir renge sahip olurken, olgun zeytinler hafif bir tada sahip sarı-altın bir yağ sağlar. Kural olarak, zeytinler elle hasat edilir, bir ağaçtan ortalama 7-8 kg alınır ve 1 litre yağ elde etmek için 5 kg zeytin gerekir.

Dünya pazarında zeytinyağının ana tedarikçileri Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus, Suriye ve Fas'tır.

Ek olarak, zeytinyağı saflaştırma derecesinde farklılık gösterir. Doğal (rafine edilmemiş) sızma zeytinyağı özellikle yararlıdır. Bu yağın kalitesinin bir başka göstergesi asitliktir, ne kadar düşükse, yağın kalitesi o kadar yüksek olur. Sızma zeytinyağı yüzde 0,8'den fazla olmayan bir asitliğe sahiptir ve tadı mükemmel olarak sınıflandırılır. Zeytinyağı cam şişelere ve teneke kutularda saklanır.

Diğer bitkisel yağların aksine, zeytinyağının önemli bir avantajı vardır, ısıtıldığında (kızartma sırasında veya derin yağda kızartılırken), kanserojen oluşturmadığı bilinmektedir. Ayrıca bilmelisiniz ki bir şişe yağın içinde tortu varsa bu kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Bu sadece yetersiz filtrelemesinden kaynaklanır.

Zeytinyağının saklama şartlarına ve raf ömrüne gelince, tüm bitkisel yağlar gibi bir yıldan fazla saklanmamalıdır. Uzmanlar, zeytinyağının faydalı özelliklerinin, hoş tadı ve aromasının piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk beş ay boyunca kaybolmadan korunduğunu söylüyor.

Zeytinyağı sadece yemek pişirmede değil, aynı zamanda gıda ve işleme endüstrilerinde, sabun ve kozmetik üretiminde ve ayrıca tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır.