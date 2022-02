Diyetinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 8 işaret

Özellikle kilo vermek isteyenler istenen sonuçlara ulaşmak için diyetin olumsuz yan etkileriyle uğraşmanın normal olduğunu düşünür ancak bu yanlıştır ve tehlikeli olabilir.

Diyetinizde düşünmeniz gereken şey sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak uygulanabilir olmasıdır. Kilo verme yaklaşımınızı düşünmenin zamanı geldi çünkü yanlış seçilmiş bir diyet sağlık sorunlarına neden olabilir.

Ayrıca yanlış diyetler kilo alımına yol açabilir. Özellikle aşırı kısıtlayıcı ve tek ürün içeren mono diyetler ilk başlarda kilo vermeyi sağlarken, uzun vadede hem daha fazla kilo alımına hem de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Diyet, kısa bir süre uygulamak için değil ömür boyu sağlıklı beslenme alışkanlıkları olarak görülmelidir. Yeterli ve dengeli bir diyetin yanında fiziksel olarak hareket etmek ve kaliteli uyku da genel sağlık açısından çok önemlidir.

DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Birçok farklı diyeti deneyip yine de kilo verememiş olabilirsiniz. Sürdürülebilir olmayan diyetler, uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açbilir.

İşte diyetinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 8 önemli işaret.

Sürekli Yeme İsteği

Bir paket dondurmayı veya bir kutu kurabiyeyi bitirmeden duramıyorsanız, bunun nedeni irade eksikliğinden değil, yanlış seçilmiş bir diyetten kaynaklı besinlerdir. Aşırı yükleme, vücudun yetersiz miktarda besine verdiği tepki, biyokimyasal tepki ve beyinden vücuda ihtiyaç duyduğu şeyi verme çağrısı ile gelen sinyaldir.

Sürekli Yorgunluk

Sürekli yorgunluk, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şeyi yeterince almadığında enerjiyi depolama şeklinin neden olduğu bir durumdur. Bu, kilo verdiğinizde elde etmek istediğiniz şeyin tam tersi olan metabolizmadaki yavaşlamanın sonucudur. Yeterli protein almazsanız, vücut depolanmış proteinleri kas ve diğer dokular şeklinde parçalamaya başlayacaktır. Bu da kas kütlesini azaltır ve egzersizi ve günlük fiziksel aktiviteleri daha zor hale getirir.

Sindirim Problemleri

Kabızlık veya ishal, diyetinizde lif bulunmadığının bir işareti olabilir. Çok fazla işlenmiş gıda yerseniz veya son zamanlarda lif açısından zengin gıda alımınızı artırmadan karbonhidrat alımınızı azalttıysanız, muhtemelen önerilen günlük 28 gram alımını karşılamıyorsunuzdur. Öte yandan, daha yeni yemeye başladığınız tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler gibi gıda alımının çok hızlı bir şekilde artması da sindirim problemlerine neden olabilir. Bu sorunları önlemek için, lif alımını kademeli bir şekilde artırın ve her yüksek lifli öğünle birlikte bir bardak su için. Sıvı, liflerin sindirim sistemi boyunca hareketini destekler ve şişkinlik ve rahatsızlığı önler.

Baş Ağrısı

Ara sıra baş ağrıları yaşamak normaldir, ancak beslenme planınızı değiştirdikten sonra her gün baş ağrılarnın olması normal değildir. Yetersiz karbonhidrat alımı ve genel olarak yetersiz gıda alımı, kan şekeri seviyelerinde düşüşe ve baş ağrılarına neden olabilir. Günlük diyetinize elma, armut veya havuç gibi karbonhidrat açısından zengin birkaç gıda ekleyin.

Hafıza Sorunları

Anahtarlarınızı tekrar tekrar kaybetmenizin suçlusu yetersiz beslenme olabilir. Son araştırmalar, kalbiniz için kötü olan her şeyin beyniniz ve hafızanız için de kötü olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, fazla doymuş yağ tüketenlerin düşünme ve hafıza testlerinde daha kötü sonuçlar aldığını gösteriyor. Hafızanızı korumak istiyorsanız, daha az yağlı et ve daha fazla meyve, sebze, kepekli tahıllar, kuru yemişler, yağlı tohumlar ve süt ürünleri tüketin. Özellikle meyve ve sebzeler, beyin hücrelerimizin çalışmasını destekleyen vitaminler, mineraller, flavonoidler ve antioksidanlar sağlar.

Sinirlilik ve Açlık

Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu özellikle kısıtlayıcı diyet yapan biri kadar kimse anlayamaz. Kalori ve karbonhidrat alımınızı azaltmak, çoğunlukla kan şekeriniz düştüğü için sizi sinirli yapabilir. Sinirliliği önlemek için karbonhidrat alımınızı artırmayı deneyin. Bu besin, beyinde üretilen ve bize iyi hissettiren bir kimyasal olan serotonin üretimi için çok önemlidir.

Ciddi Cilt Problemleri

Son zamanlarda kırışıklıklarınızın oluştuğunu fark ettiyseniz, bunun nedeni sağlıksız beslenme olabilir. Cilt sorunları genellikle düşük yağlı, yüksek karbonhidratlı diyet yapan kişilerde meydana gelebilecek iltihaplanmanın sonucudur. Vücuttaki karbonhidratlar, iltihaplanmaya neden olan bir besin olan şekere dönüştürülür. Cilt ayrıca vitamin ve mineral eksikliğinden ve ayrıca yağ asitlerinin yetersiz tüketiminden de zarar görebilir.

Yaraların Geç İyileşmesi

Sağlıklı bir diyet bir yaranın iyileşmesi için gereken süreyi kısaltır. Protein ve C vitamini yara iyileşmesinde hayati bir rol oynar, bu nedenle bu besin kaynaklarını günlük olarak tüketmek önemlidir. C vitamini için kırmızı biber, yeşil biber, brokoli gibi koyu yeşil sebzeler ve domates tüketebilirsiniz. Proteinleri ise baklagillerden ve yağsız et ve tavuktan yeterli miktarda alabilirsiniz.