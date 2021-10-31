Doçent Doktor İbrahim Aşkar ile meme büyütme operasyonunun nedenleri ve yöntemleri

Kadın vücudunun tamamlayıcısı olan göğüsler, farklı nedenlerden dolayı küçük olabilir. Estetik kaygıya neden olan bu durum günümüzde meme büyütme ameliyatı ile problem olmaktan çıkıyor.

Doçent Doktor İbrahim Aşkar memelerin doğuştan küçük olabileceğini ya da farklı nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamamış olacağını dile getiriyor. Ayrıca memeler emzirme ve yaşlanma sonrası hacim kaybına uğrayabilir. Bu nedenle kadınlar orantılı vücut hatlarına sahip olmak amacıyla meme büyütme ameliyatını tercih ederler. Ayrıca ortaya çıkan başarılı neticeler insanların bu tip ameliyatlara yönelmesini artırıyor.

Şekilsel bozukluğu bulunan küçük göğüsler kadınların sosyal ve özel alanını olumsuz etkiler. Bu durum özgüven eksikliğine sebep olur. Bu nedenle Doçent Doktor İbrahim Aşkar yapılacak cerrahi müdahalede kadın psikolojisi ve beklentisi önemlidir. Tüm işlemler Bu doğrultuda ilerlemelidir.

Doçent Doktor İbrahim Aşkar Anlatıyor, Neden Meme Büyütme Ameliyatı Yapılmalı?

Meme büyütme operasyonunda kişinin psikolojisine önem verilmelidir. Her iki memenin eşit ve dik olması bir bayan için oldukça önemli bir detaydır. Kadın vücudunu orantılı ve bir bütün gösteren hacimli göğüsler estetik olarak güzel bir duruş sergiler. Doktor İbrahim Aşkar yapılan tüm meme büyütme ameliyatlarının altında yatan en önemli etkenin kadın psikolojisi ve estetik kaygıların yer aldığını belirtiyor.

Günümüzde uygulanan estetik işlemler sonrası ortaya çıkan başarılı sonuçlar yapılan operasyonların desteklenmesini sağlıyor. Bu nedenle her geçen gün meme büyütme ameliyatı daha fazla tercih ediliyor. Böylece kadınlar vücut hatları ile orantılı ideal göğüs ölçülerini yakalıyor. Doçent Doktor İbrahim Aşkar kadınlar için tasarlanan protezlerin vücut hatları ile uyumlu olduğunu ve beklentilerini en iyi şekilde karşıladığını anlatıyor.

Doçent Doktor İbrahim Aşkar, Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Medikal estetikte yaşanan teknolojik gelişmeler yapılan cerrahi işlemlerin kolay olmasını sağlıyor. Dolayısıyla meme estetiğinde kullanılan protezler doğal bir görünüm sunuyor. Cerrahi bir müdahale olan meme büyütme ameliyatı iki farklı şekilde gelişir. Bunlardan ilki silikon protezler ikincisi ise kişinin vücudundan alınan yağ dokusudur.

Doçent Doktor İbrahim Aşkar en çok tercih edilen yöntemin silikon protezler olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre silikon protezler istenilen büyüklükte tasarlanabiliyor ve doğal bir duruş sunuyor. Ayrıca protezler vücuda uyumlu hazırlandığı için sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

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