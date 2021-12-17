Doğum borçlanması ne kadar? 2022 doğum borçlanması...

Doğum borçlanması ne kadar? 2022 doğum borçlanması...

Asgari ücretin açıklanmasıyla gözler SGK borçlanmalarına çevrildi. Bu kapsamda doğum borçlanmasını merak edenler, "Doğum borçlanması ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından diğer alınan ücretlerin ya da borçların ne kadar değişeceği gündeme getirildi.

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı, asgari ücretin açıklanmasının ardından değişti.

Bu kapsamda detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler, "Doğum borçlanması ne kadar? 2022 doğum borçlanması ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Doğum borçlanması ne kadar? 2022 doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte yanıtı...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar, her çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyor.

Borçlanma hakkı üç çocuğa kadar tanınıyor ve bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Kadınların SGK kapsamında 4A/4B/4C şeklinde sigortalı çalışmış olması gerekir.

Kadının doğumunun gerçekleşmiş ve bebeğin doğumdan sonra hayatta kalmış olması gerekir.

Kürtaj ya da ölü doğum yaşandıysa bu borçlanma talep edilemez.

En fazla 3 çocuk için bu uygulamaya izin verilir.

Bu haktan yararlanmak isteyen çalışan kadınların mutlaka sigorta başlangıcı olmalıdır.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.15 lira en yüksek 429 lira oldu.