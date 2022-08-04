Doktor Levent Acar saç ekimin kimlere uygulanmayacağı konusunda detaylar verdi!

Saç ekimi uzmanı olan doktor Levent Acar, saç ekimi işleminin kimlere uygulanamayacağı konusunda detaylar verdi.

Bu kişilerin saç ekimi yaptırmaması gerektiğini dile getiren doktor Levent Acar bu konunun önemini de vurguladı. İşte doktor Levent Acar ile yaptığımız röportajın detayları…

Uzun süredir neredeyse bir çok insan saç ekimi için doktorlara gidiyor. Ancak belirli bir noktada, saç ekimi işleminin uygulanamayacağı kişilerin önemle altının çizilmesi ön plana çıkartılıyor. Genellikle bir çok kişi saç ekimi yaptırmaya kalksa da bu kişiler arasında kesinlikle saç ekimi işlemi uygulanamayacak kriterlere sahip kişiler yer alıyor. Doktor Levent Acar ile yaptığımız röportaj da saç ekimi işleminin kimlere uygulanmayacağı konusunda detaylar verdik.

Saç Ekimi Yaptıracakların Dikkatine!

“Son dönem içerisinde saç ekimine olan talep arttı. Bu nedenle saç ekimi yaptıramayacak kişilerin altını çizmek istedim. 21 ile 22 yaş itibari ile kalıcı ve sağlıklı saç ekim işlemi uygulanabilir. Ancak donör bölgesinde herhangi bir saç bulunmayan ve doğuştan saçsız olan kişiler maalesef saç ekimi yaptıramaz. Diyabet, yüksek tansiyon ve benzeri hastalıkları olan kişiler ise doktor onayı ile saç ekimi işlemini yaptırabilir. Bu hususlara dikkat ederek, saç ekimi işlemi yaptıracağınız doktora kontrole gidebilirsiniz.”