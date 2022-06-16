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    Doktorumsun.com; ‘Sağlık turizmine büyük destek’

    Sağlık sektörünün arama motoru” olma hedefiyle yola çıkan doktorumsun.com “hastanın doktor bularak randevu aldığı bir yer” olmanın çok ötesinde.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 13:09
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    Doktorumsun.com; ‘Sağlık turizmine büyük destek’

    Uzun süren bir AR-GE çalışmasının ürünü olan platform, rakiplerine kıyasla çok daha fazla bilgiyi, çok daha kısa sürede hastaya ve hasta yakınlarına sunabiliyor, hasta ve hasta yakınlarının en hızlı şekilde ulaşmak istediği bilgiye erişmesine imkan tanıyor.

    Zamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olan doktorumsun.com, aracısız iletişimi öne çıkararak hem doktora hem de hasta ve hasta yakınlarına zaman tasarrufu sağlıyor. Tüm üye doktorlarının iletişim bilgilerini, sosyal medya hesaplarını, asistan numarasını, whatsapp hattını ve kariyer bilgilerini tek platformda bir araya getiren doktorumsun.com, gelişmiş arama seçenekleri, videolar, yorum ve puanlama seçeneği, uzman yazıları ve makaleler sayesinde hasta-doktor etkileşimini arttırarak doktorun hastasına kendisini daha iyi ve doğru şekilde tanıtmasına, hastanın da doktorunu daha yakından tanımasına olanak sağlıyor.

    “Uzun süredir sağlık sektöründe olduğunu, doktorların ve hastaların neye ihtiyacı olduğunu yakından takip ve tespit etme şansı bulduğunu” aktaran doktorumsun.com Yön. Kur. Başkanı Murat KAYNAK, “deneyimli kadrosu, kullanıcı dostu arayüzü, kusursuz müşteri deneyimi bakış açısıyla doktorumsun.com’u sadece Türkiye’nin değil, kısa süre içerisinde devreye almayı planladıkları çoklu dil desteği seçeneği ile Dünya’nın Dijital Sağlık Platformu haline getirmeyi ve kısa vadede sağlık turizmine ciddi katkılar sağlamayı hedeflediklerini” belirtiyor.

    https://doktorumsun.com/

    Doktorumsun.com; ‘Sağlık turizmine büyük destek’ #1


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